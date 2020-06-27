Beşiktaş için kolay bir maç oldu. Karşılaşmanın 15. dakikasında Konyaspor 10 kişi kalınca 3 puanın ucu gözükmüştü.

40'ıncı dakikada gelen gol sonrası Konyaspor'un dayanacak ne gücü ne de direnci kaldı.

İlk yarı biterken gelen ikinci golden sonra tempoda heyecan da bir tık aşağıya indi.

Maçın öne çıkan ismi tartışmasız Burak oldu. Açılış golü kelimenin tam anlamıyla harikaydı. Ardından atılan iki golün de hazırlığında onun rolü vardı.

Açıkçası Burak iyi oynayınca çevresindekileri de etkiliyor.

Temposuna ve aşırı isteğine ortak oluyorlar.

Lens, Diaby ve N'Koudou iyi bir ritim yakaladılar.

Burak son beş maçta beş gol atarak ülkemizin en iyi golcüsü olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Karşılaşmanın tamamında üstün olan siyah beyazlılar çok daha farklı kazanabilirdi. Atılan 15 şutun dördünde isabet olması ve maç boyunca 3 korner kazanılması sorunu özetliyor.

Takım olarak bir uyum olduğu gerçek. Alınan galibiyetle üst sıralara tırmanış sürüyor.

Tüm bunlar bir yana maçın dönüm noktası gösterilmeyen kırmızı karttı. Vida'nın yaptığı hareket tıpkı Konyasporlu oyuncunun sert girişi ile benzerlik taşıyordu.

Hakem Zorbay Küçük standart davransa ikinci yarı iki takım 10'ar kişi oynayacaktı.

Alt sıralardan kurtulmak isteyen Konyaspor, bu konuda ne kadar yakınsa hakkıdır.