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Hakan Yelbiz'in eşi Sabine Ayper Yelbiz'in son paylaşımı yürek burktu - Günün magazin haberleri

Hakan Yelbiz'in eşinin son paylaşımı yürek burktu

Hakan Yelbiz, Muğla'nın Milas ilçesinde kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince şarampole yuvarlandı. Kazada yaşamını yitiren müzisyenin yaralı eşi Sabine Ayper Yelbiz'in son paylaşımı ise yürekleri burktu

Giriş: 10.01.2023 - 10:10 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Muğla'nın Milas ilçesinde müzisyen Hakan Yelbiz'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Yelbiz yaşamını yitirirken, araçta bulunan Sabine Ayper Yelbiz ise yaralandı.

  • Kaza, saat 13.00 sıralarında Selimiye Mahallesi Söke Karayolu'nda meydana geldi. İzmir istikametine seyir halinde olan müzisyen Hakan Yelbiz yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

    Metrelerce savrulan otomobil dere yatağında ağaca çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Araçta sıkışan Yelbiz ve yolcu konumundaki Sabine Ayper Yelbiz, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde müzisyen Yelbiz'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

  • EŞİNİN SON PAYLAŞIMI

    Yaralı Sabine Ayper Yelbiz ise müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, vefat eden Hakan Yelbiz'in eşinin son paylaşımı ise yürekleri burktu.

    Kazada yaralanan Sabine Ayper Yelbiz'ın sosyal medya hesabından 'Bulutsuzluk Özlemi'nin 'Yine Düştük Yollara' isimli şarkıyla paylaşımda bulunduğu görüldü. Ayper Yeliz, gönderisine ise, "İzmir-Bodrum yolundayız. Yarın Çökertme'den özleyenlerini delirtiriz" notunu düşmüş.

  • Ünlü isimler de Yelbiz'in hayatını kaybetmesinin ardından üzüntülerini dile getirdi. Hakan Yelbiz'in meslektaşları acı haberin ardından paylaşımlarda bulundu.

    HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ

    Sevdiklerimizin kıymetini yaşarken bilelim. Son vedanın ne zaman olacağını hiçbirimiz bilemiyoruz. Çok üzgünüm Hakan Yelbiz...

  • ZAFER ALGÖZ

    Hakan Yelbiz, bir trafik kazasıyla uçtu gitti dünyamızdan... Yetenekli kardeşim; mekanın cennet olsun. Çok üzdün hepimizi...

  • CELİL NALÇAKAN

    Ah, Hakan Yelbiz usta... Ah kardeşim... Biz rengarenk ve tertemiz kalbinden sebep 'Kelebek' diyorduk sana. Nereden bilelim ömrünün kelebeğe özeneceğini? Paramparça oldum... Mekanın cennet olsun kardeşim. Allah önce Ayper'imize sonra da bize sabır versin.

    Fotoğraflar: DHA, Instagram

Haberi Hazırlayan : Şevval Yılmaz
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