Oyuncu Hakan Ural, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Tek başına alışveriş merkezine gelen Ural, meydan katında bulunan kafede arkadaşları ile bir araya geldi. Burada bir süre kalıp sohbet eden Ural, daha sonra mağazaları dolaşıp, çıkacağı tatil öncesinde alışveriş yaptı.

Ural, tatil için tercihini Yunanistan'dan yana kullanacağını da sözlerine ekledi.