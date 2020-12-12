Hakan Taşıyan organ nakli için gün sayıyor

Konuyla ilgili soruları yanıtlayan, Hakan Taşıyan’ın menajeri Hakan Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda şunları söylemişti:

Aile yakınlarından organları bulundu. Ancak dün itibariyle ne yazık ki bunu buradan üzülerek iletiyorum, kim olduğunu bilmediğimiz, ben sanatçı arkadaşıyım diye ortaya çıkan birilerinin olduğunu duyduk. Ne yazık ki yarın ameliyat olacak falan şeklinde açıklamalar yapmışlar. Biz doktorlar bir şey söylemeden bu konuda cevap mercii değiliz bu konuda. Biz de onlardan haber bekliyoruz ve onlardan gelen cevap üzerine biz de basın mensuplarına gereken açıklamayı yapacağız.

Taşıyan’ın doktorlarının çok yakından ilgilendiklerini belirten menajer Yılmaz, “Doktorlarımız konunun ne olacağını çok iyi biliyorlar. Her iki transplantasyon nakil süreci aynı anda olmayacak. Ardı ardına olacak belli bir aralıkla. Ardından da bir yoğun bakım süreci olacak. Onunla ilgili biz de haber bekliyoruz. Haber gelir gelmez tüm Hakan Taşıyan severleri ile paylaşacağız” diye konuşmuştu.