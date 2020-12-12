Hakan Taşıyan organ nakli için gün sayıyor

Türk arabesk müziğinin ünlü isimlerinden Hakan Taşıyan, geçen aylarda sağlık problemleriyle gündeme gelmişti.
Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Hakan Taşıyan'ın organ nakli olması gerektiği açıklanmıştı.
47 yaşındaki Taşıyan, karaciğer ve böbrek nakli için ameliyat masasına yatmaya hazırlanıyor.
Zor günler geçiren Hakan Taşıyan’a kız kardeşinden böbrek ve oğlundan karaciğer nakli yapılacağı öğrenildi.
5 Kasım'da Taşıyan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
Sevgili kardeşlerim, hafta başında doktorlarımızın kurul toplantısı sonrası aldıkları karar neticesinde, karaciğer ve böbrek nakli kararı kesinleşmiştir.
Sağlık Bakanlığımızın yetkilileri, doktorlarımız ve hastane çalışanlarımız durumumu yakinen takip etmekte ve ilgilenmektedir. Kendilerine şükranlarımı sunarım.
Süreç hakkında bilgilendirmelere devam edeceğim. Tüm gönül dostlarıma sevgilerimi sunarım. Dualarınızla en güzel günlere birlikte merhaba demek ümidiyle. Sağlıcakla kalın...
Konuyla ilgili soruları yanıtlayan, Hakan Taşıyan’ın menajeri Hakan Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda şunları söylemişti:
Aile yakınlarından organları bulundu. Ancak dün itibariyle ne yazık ki bunu buradan üzülerek iletiyorum, kim olduğunu bilmediğimiz, ben sanatçı arkadaşıyım diye ortaya çıkan birilerinin olduğunu duyduk. Ne yazık ki yarın ameliyat olacak falan şeklinde açıklamalar yapmışlar. Biz doktorlar bir şey söylemeden bu konuda cevap mercii değiliz bu konuda. Biz de onlardan haber bekliyoruz ve onlardan gelen cevap üzerine biz de basın mensuplarına gereken açıklamayı yapacağız.
Taşıyan’ın doktorlarının çok yakından ilgilendiklerini belirten menajer Yılmaz, “Doktorlarımız konunun ne olacağını çok iyi biliyorlar. Her iki transplantasyon nakil süreci aynı anda olmayacak. Ardı ardına olacak belli bir aralıkla. Ardından da bir yoğun bakım süreci olacak. Onunla ilgili biz de haber bekliyoruz. Haber gelir gelmez tüm Hakan Taşıyan severleri ile paylaşacağız” diye konuşmuştu.
"23 KASIM'A GÖRE ŞU AN DAHA İYİ"
Arabesk dünyasının ünlü ismi Taşıyan’ın 23 Kasım tarihinde Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavisine başlandığını belirten Yılmaz, “23 Kasım’a göre şu an daha iyi. Ayak ağrıları ve bir takım şişlikler vardı. Artık o günlere göre çok daha iyi. Tetkik ve tedavileri devam ediyor. Biraz da kiloyu dengelediler nakil ile ilgili. Şu anda da son sürece doğru gidiyoruz veya bu hafta ya da gelecek hafta gereken yapılacak diye bekliyoruz. Değerli doktorlarımız bu konuda çok hassaslar. Onlar gerekli açıklamayı yaptıktan sonra biz de sizlere ileteceğiz” ifadelerini kullanmıştı.
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