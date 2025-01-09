Hakan Tamgüç, Muhammet Aydın'ı paylaştı: Ferdi Babamıza yaptığı hakaretin bir kısmı

Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Tayfur'un vefatından sonra, sağlığında davalık olduğu, evlatlıktan reddetmek istediği ve Muhammet Aydın ile evlenmesine rıza göstermediği kızı Tuğçe Tayfur Aydın'ın mirastan pay alıp - alamayacağı gündeme geldi.

Muhammet Aydın, sağlığında kavgalı olduğu Ferdi Tayfur'un vefatından sonra; "Güzel bir adammış, güzel bir gecede öldü. Ne diyebilirim adama. Rabbim mekânını cennet eylesin" demişti.

Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç, Muhammet Aydın'ın açıklamasına yayınladığı bir videoyla karşılık verdi.

"HUKUKİ SÜRECİMİZ DEVAM EDİYOR"

"Ferdi Babamıza yaptığı hakaretin bir kısmı" diyen Hakan Tamgüç, ayrıca; "Hukuki sürecimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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"MİRASTAN MEN ETMEK İSTİYORDU" DEMİŞTİ

Öte yandan Hakan Tamgüç daha önce "Ferdi bey, Muhammet Aydın ile Tuğçe Hanım'ın evliliğini onaylamıyordu. İki ay önce bir gece yarısı Tuğçe Hanım ile beraber aradı Muhammet bey. Hem bana Hem Ferdi ağabeye küfürler etti. Ferdi ağabey, kızının kendisini üzdüğü, el oğlunu kendisine küfür ettirdiği, kendisi de küfür ettiği sebebiyle mirastan men etmek istiyordu" açıklamasını yapmıştı.