Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu itirafı!

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Safi, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'ne katıldı. Etkinlik sonrası Hakan Safi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu transferinde, yönetimin değişmesinin ardından ödeme yapılmadığı iddialarıyla ilgili konuşan Safi, "Ben sosyal medyayı çok takip etmiyorum. Bana da arkadaşlarım söyledi. Açıkçası şaşırdım ama söyleyen kişinin kim olduğunu söyleyince de şaşırmadım. Biz bir hayal kurduk, hedef koyduk. Hayatı bana benzeyen bir topçu transfer etmek istedim. Niye Kerem derseniz, o da Anadolu'dan çıkmış gelmiş genç bir topçumuz. Yetenekli birisi. Fırsat verildiğinde neler yapabileceğini göstermesi açısından çok önemli birisiydi. Biz de ona bu fırsatı tekrar verdik. Kerem Fenerbahçe'ye geldi. Açıkçası bana hayatımın boyunca bu kadar fırsat verilmedi. Daha zor yollardan geldik. Biz de Kerem'in hayat yolculuğunda bir atım attık. Kerem'i buraya transfer ettik. Benim sözüm paradan daha kıymetli dedim. Biz seçim sürecinde, seçim yatırımı olarak getirmedik. Ben getirmedim açıkçası. Ali Başkan bana söyledi; 'İstiyorsan kontratına madde yazalım. Seçimi kazanamazsak sen Kerem'in parasını ödemekten vazgeç istiyorsan' Ben de; 'Olmaz. Benim camiaya, size, yönetimi ve Kerem'e verdiğim bir söz var. Kazansak da kazanmasak da ben bu parayı vermeye devam edeceğim. Benim de sözüm paradan kıymetli' dedim. Kerem de parasını özel imaj kontratıyla beraber bizim şirketimizden almaya devam ediyor. Benim üzerimden prim yapmaya çalışıyorlar. Bizim artık sahaya konsantre olmamız lazım. Bir tane Fenerbahçe var. Rakiplerimize odaklanalım. Geçen sene olduğu gibi bu sene de fırsatımız şu an geldi. Kerem de takımına destek ve katkı vermeye devam ediyor. Göreceksiniz daha güzel işler yapacak. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu kutlayacağız. Bu konuları kapatalım. Ben de artık Kerem'le ilgili gündeme gelmek istemiyorum. Anlamsız şekilde ismimizi kullanıyorlar. Fenerbahçe ile eş zamanlı olarak onlar diğer topçuların ben de Kerem'in parasını ödemeye devam ediyorum. Bu olayda bu şekilde devam edecek. Bununla ilgili basında çıkan haberlere kimse inanmasın" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'DEN FUTBOLU OLMAMASI BİZİM İÇİN MUTLULUK" Futbol müsabakalarında görev yapan bir kısmı hakem, futbolcu ve bazı kulüp yetkililerinin de karıştığı bahis soruşturmasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Safi, "Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na da buradan teşekkür ediyorum. Cesaretinden ve bu işin üzerine gittiği için. Bugün de toplantıları var ve devam edecek. Fenerbahçe'den futbolcu olmaması bizim için mutluluk verici. Diğer kulüplerden kimlerin çıktığını, kaç kişi olduğunu spor kamuoyunun taktirine bırakıyorum. Bizler de iş adamıyız, sponsoruz. Bizler de kirli futbolun içerisinde yer almak istemeyiz. O yüzden içimizde bu işleri ne kadar yapan, eden varsa onların temizlenmesi gerekiyor. Bizim gibi spor sevdalısı iş adamları, iş insanlarının temiz futbolun olduğu yerde sponsorlukları devam ettirmesi gerekiyor. Yoksa kirli olan oyunda ben değil, hiç kimse olmaz. Gidebildiği yere kadar gitmesi gerekiyor" diye konuştu.