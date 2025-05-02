Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hakan Sabancı ve Hande Erçel'den, Roma-Paris treninde el ele poz - Magazin haberleri

        Hakan Sabancı ve Hande Erçel'den, Roma-Paris treninde el ele poz

        Hakan Sabancı, sevgilisi Hande Erçel ile Roma - Paris treninde el ele çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 20:07 Güncelleme: 02.05.2025 - 20:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Roma-Paris treninde el ele poz
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bir süredir birlikte olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, zaman zaman yaptıkları romantik kaçamaklarla gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde Maldivler'e giden çift, tatilin ardından ayrıldıkları yönündeki iddialarla karşı karşıya kalmıştı.

        "İNSANLAR SÜREKLİ İLİŞKİMİZİ KONUŞUYOR"

        Hakkında çıkan söylentilere sessiz kalmayan Hakan Sabancı; "Çok güzel giden bir beraberliğimiz var. İnsanlar sürekli ilişkimizi konuşuyor, nedenini anlayamıyorum" açıklamasında bulunmuştu. Hande Erçel ise "Gördüğünüz gibi ilişkimiz gayet yolunda" diyerek dedikodulara son noktayı koymuştu.

        REKLAM

        Son olarak Sabancı, sevgilisiyle birlikte Roma–Paris treninde el ele çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak, ilişkilerinin yolunda olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hakan Sabancı
        #Hande Erçel

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Depremde hayatını kaybedenlerin altınlarını zimmetine geçiren polis memuru ihraç edildi
        Depremde hayatını kaybedenlerin altınlarını zimmetine geçiren polis memuru ihraç edildi
        Ailelere sosyal medya uyarısı
        Ailelere sosyal medya uyarısı
        Arat ve Yamantürk için ihraç kararı!
        Arat ve Yamantürk için ihraç kararı!
        Almanya'da aşırı sağcı partinin yasaklanması tartışılıyor
        Almanya'da aşırı sağcı partinin yasaklanması tartışılıyor
        "Osimhen'den vazgeçebilir"
        "Osimhen'den vazgeçebilir"
        İngiltere'den bir talip daha!
        İngiltere'den bir talip daha!
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 12 kişi tutuklandı
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 12 kişi tutuklandı
        'Peri Masalı'nda 13 sanık için 885 yıl
        'Peri Masalı'nda 13 sanık için 885 yıl
        Anjiyo yapılırken stent pazarlığı yapan sanık hakkında karar
        Anjiyo yapılırken stent pazarlığı yapan sanık hakkında karar
        Nicole Kidman, Türk oyuncuyla rol aldı
        Nicole Kidman, Türk oyuncuyla rol aldı
        2 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        2 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Trump'tan Harvard kararı: Vergi muafiyetini kaldıracağız
        Trump'tan Harvard kararı: Vergi muafiyetini kaldıracağız
        2 gündür aranıyordu! Üniversiteli genç ölü bulundu!
        2 gündür aranıyordu! Üniversiteli genç ölü bulundu!
        Zeynep 16 yaşındaydı... Ölmeden önce son fotoğraf!
        Zeynep 16 yaşındaydı... Ölmeden önce son fotoğraf!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa