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        Haberler Yaşam Hakan Fidan kimdir, kaç yaşında? Hakan Fidan’ın hayatı ve biyografisi

        Hakan Fidan kimdir, kaç yaşında? Hakan Fidan’ın hayatı ve biyografisi

        Hakan Fidan, Türk siyaset ve istihbarat alanında önemli bir isim olarak bilinir. Türkiye'nin dış politika ve güvenlik konularında kritik roller üstlenen bir figür olarak tanınır. Eğitimine askeri alanda başlayan Fidan, Kara Kuvvetleri Muhabere Okulu ve Kara Kuvvetleri Dil Okulu'ndan mezun oldu. Peki, Hakan Fidan kimdir? Hakan Fidan kaç yaşında?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 17:50 Güncelleme: 25.03.2024 - 17:50
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        Hakan Fidan kimdir, kaç yaşında?
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        Daha sonra elektronik astsubay olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev aldı. Ancak akademik merakı ve uluslararası ilişkilere olan ilgisi onu farklı bir yöne sürükledi. Maryland Üniversitesi'nde Yönetim ve Siyaset Bilimi üzerine lisans eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye dönerek, Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora derecelerini tamamladı. Bu süreçte, Türkiye'nin dış politika ve istihbarat alanlarında önemli görevler üstlenerek adını duyurdu.

        Hakan Fidan Kimdir?

        Hakan Fidan, 1968 yılında Ankara Hamamönü'nde doğmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) görevi esnasında Kara Kuvvetleri Muhabere Okulu ve Kara Kuvvetleri Dil Okulu'ndan mezun olan Fidan, akademik kariyerine yoğunlaşmıştır. Yurtdışı NATO görevi sırasında University of Maryland University College'da Siyaset ve Yönetim Bilimi alanında lisansını tamamlayan Fidan, ardından Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır.

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        Devlet kademelerinde dış politika ve güvenlik alanlarında önemli görevler üstlenen Fidan, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) Başkanı, Başbakanlık Dış Politika ve Güvenlik Konularından Sorumlu Müsteşar Yardımcısı, MİT Müsteşarı/Başkanı gibi görevlerde bulunmuştur. 28 Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından kurulan kabinede Dışişleri Bakanı olarak atanan Fidan, evli ve üç çocuk babasıdır. Peki, Hakan Fidan nereli? İşte Hakan Fidan hayatı…

        Hakan Fidan Hayatı

        Hakan Fidan, Ankara'da çocukluk dönemini geçirdi. İlk, orta ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra Kara Kuvvetleri Muhabere Okulu ve Elektronik Astsubay Hazırlama Okulu'ndan mezun oldu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde astsubay olarak görev aldı. Daha sonra askeri kariyerini bırakarak Amerika'ya giderek Maryland Üniversitesi'nde Yönetim ve Siyaset Bilimi alanında lisans eğitimi aldı. Ardından Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora derecelerini tamamladı. Akademik kariyerine devam eden Fidan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrıldıktan sonra Bilkent ve Hacettepe Üniversiteleri'nde akademisyen olarak görev aldı.

        Kariyeri boyunca çeşitli görevler üstlendi. Avustralya Türkiye Büyükelçiliği'nde Siyasi ve Ekonomik Danışman olarak çalıştı, Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma Dairesi Başkanlığı ve TİKA Başkanlığı gibi görevlerde bulundu. Ayrıca, Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği gibi pozisyonlarda yer aldı. Hakan Fidan, 25 Mayıs 2010'da Türkiye'nin en genç MİT Müsteşarı olarak atandı ve 13 yıl boyunca bu görevde kaldı. MİT Başkanı olarak görev yürütürken önemli değişikliklere imza attı ve dikkat çeken olaylara tanıklık etti. 10 Şubat 2015'te MİT Başkanlığından istifa ederek AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için istifa etti ancak başvurusunu geri çekti ve 10 Mart 2015'te yeniden MİT Başkanı olarak göreve başladı.

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        Daha sonra 3 Haziran 2023'te Dışişleri Bakanı olarak atandı. Evli olan Hakan Fidan'ın Nuran Fidan ile olan evliliğinden üç çocuğu bulunmaktadır. Hakan Fidan'ın eğitim geçmişi oldukça çeşitlidir. Ankara'da doğan Fidan, askeri eğitimine Kara Kuvvetleri Muhabere Okulu'nda başladı. Burada temel askeri eğitimini aldıktan sonra Kara Kuvvetleri Dil Okulu'na devam etti. Dil okulundan mezun olduktan sonra Elektronik Astsubay Hazırlama Okulu'nda eğitim aldı. Bu dönem, askeri kariyerine başladığı ve silahlı kuvvetlerde astsubay olarak görev yaptığı zamanlara denk gelir.

        Hakan Fidan'ın eğitim hayatı sadece askeri eğitimle sınırlı kalmadı. Daha sonra, Amerika Birleşik Devletleri'nde Maryland Üniversitesi'nde Yönetim ve Siyaset Bilimi üzerine lisans eğitimi aldı. Bu dönemde, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi gibi konulara olan ilgisi daha da arttı. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönerek, eğitimine Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparak devam etti. Yüksek lisans programında özellikle 'Dış Politikada İstihbarat' konusuna odaklandı.

        Hakan Fidan daha ileri seviyede araştırmalar yapmak ve akademik kariyerine doktora ile devam etmek istedi. Bu amaçla tekrar Bilkent Üniversitesi'ne dönerek doktora eğitimine başladı ve başarıyla tamamladı. Doktora sürecinde, özellikle istihbarat alanında derinlemesine araştırmalar yaptı ve bu alanda önemli katkılar sağladı. Tüm bu eğitim süreci, Hakan Fidan'ın çok yönlü bir eğitim geçmişine sahip olduğunu ve hem askeri alanda hem de akademik alanda bir birikime sahip olduğunu göstermektedir. Bu eğitim deneyimi, onun ilerleyen yıllarda Türkiye'nin dış politika ve güvenlik alanlarında kritik görevler üstlenmesine de zemin hazırlamıştır.

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