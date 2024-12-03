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        Haberler Dünya Hakan Fidan'dan Brüksel'de önemli temaslar | Dış Haberler

        Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'de

        NATO Dışişleri Bakanları Zirvesi için Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Almanya, İspanya ve Kanada Dışişleri Bakanları ile görüştü. Hakan Fidan mevkidaşlarıyla Ukrayna, Suriye ve Gazze'de yaşanan olayları ele aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 22:09 Güncelleme: 03.12.2024 - 22:22
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        Hakan Fidan'dan Brüksel'de önemli temaslar
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Zirvesi için Brüksel'e gitti. 3-4 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan zirveye katılan Hakan Fidan önemli temaslarda bulundu.

        Dışişleri Bakanlığı'nın 'X' hesabından yapılan açıklamada "Bakanımız Hakan Fidan, Brüksel’de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Kuzey Atlantik Konseyi Dışişleri Bakanları Çalışma Oturumu'na katıldı." denildi.

        HAKAN FİDAN, MEVKİDAŞLARI İLE GÖRÜŞTÜ.

        Hakan Fidan NATO Dışişleri Bakanları Zirvesi için bulunduğu Brüksel'de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile görüşmelerde bulundu.

        Hakan Fidan ayrıca İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı José Manuel Albares ile de bir araya geldi.

        Hakan Fidan, mevkidaşlarıyla bölgede ve dünyada yaşanan çatışmaları ele aldı. Suriye, Ukrayna ve Gazze görüşmelerin ana konusu oldu.

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        #hakan fidan
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