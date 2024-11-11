Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        31
        Fenerbahçe
        FB
        26
        Samsunspor
        SAMS
        25
        ikas Eyüpspor
        EYP
        22
        Beşiktaş
        BJK
        21
        Göztepe
        GÖZ
        18
        Net Global Sivasspor
        SVS
        17
        Rams Başakşehir
        İBFK
        16
        Kasımpaşa
        KSM
        14
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        13
        Trabzonspor
        TS
        12
        Gaziantep FK
        GFK
        12
        Bellona Kayserispor
        KYS
        12
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        6
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol İtalya Hakan Çalhanoğlu: Önce dünyanın zirvesine çıkarsınız... - Futbol Haberleri

        Hakan Çalhanoğlu: Önce dünyanın zirvesine çıkarsınız...

        Inter'de top koşturan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Napoli maçında kaçırdığı penaltıya ilişkin, "Önce dünyanın zirvesine çıkarsınız, bir sonraki an hayal kırıklığının tüm ağırlığını hissedersiniz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 16:11 Güncelleme: 11.11.2024 - 16:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Önce dünyanın zirvesine çıkarsınız..."
        ABONE OL
        ABONE OL

        Serie A Ligi'nin 12. haftasında Napoli'yle 1-1 berabere kalan Inter'in milli futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, açıklamalarda bulundu.

        "ÖNCE DÜNYANIN ZİRVESİNE ÇIKARSINIZ..."

        Mücadelede takımının tek golünü atmasına rağmen bir penaltı atışından yararlanamayan milli futbolcu, "Futbol, duygularla dolu bir yolculuktur. Önce dünyanın zirvesine çıkarsınız, bir sonraki an hayal kırıklığının tüm ağırlığını hissedersiniz. Penaltı rekorumu sürdürmek isterdim ama penaltı kaçırmak da oyunun bir parçası. Şimdi önüme bakıyorum." ifadelerini kullandı.

        Hakan Çalhanoğlu, Napoli ile oynanan maçta Inter kariyerinde ilk kez penaltı kaçırmıştı. (19/20)

        Inter'de bu sezon 12 maçta süre bulan 30 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, 4 kez gol sevinci yaşadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'da
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis gözaltısı
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis gözaltısı
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        Üst düzey asgari ücret tartışması
        Üst düzey asgari ücret tartışması
        Sabıkalı alt geçitteki faciada karar!
        Sabıkalı alt geçitteki faciada karar!
        Uygunsuz görüntülerini oğlunun hesabından satan anneye inceleme
        Uygunsuz görüntülerini oğlunun hesabından satan anneye inceleme
        Zirveye Osimhen damgası!
        Zirveye Osimhen damgası!
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Eski hakemlerden penaltı değerlendirmesi!
        Eski hakemlerden penaltı değerlendirmesi!
        Oğlu, okul müdürü olan anneyi uykusunda katletti!
        Oğlu, okul müdürü olan anneyi uykusunda katletti!
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!
        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!
        Kazanırken gol yemiyor!
        Kazanırken gol yemiyor!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Taraftarıyla barış imzaladı"
        "Taraftarıyla barış imzaladı"
        2 işçi feci biçimde can verdi!
        2 işçi feci biçimde can verdi!
        Marmaray'da kavga
        Marmaray'da kavga
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"
        Habertürk Anasayfa