Hakan Çalhanoğlu'ndan Uganda'daki ihtiyaç sahiplerine yardım
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Uganda'da ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı yaptı. Paylaşımında; "Sizi seviyoruz ve inşa etmeye devam edeceğiz" mesajını paylaştı
Giriş: 02.08.2025 - 21:32 Güncelleme: 02.08.2025 - 22:20
İtalya Serie A takımlarından Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, anlamlı bir destek hareketiyle gündeme geldi.
Ünlü futbolcu, sosyal medya hesabından Afrika kıtasının doğusunda yer alan Uganda Cumhuriyeti'nde muhtaç insanlara yemek yardımı yaptığını duyurdu.
Çalhanoğlu, paylaşımında; "Sizi seviyoruz ve inşa etmeye devam edeceğiz." notunu ekledi.
Fotoğraflar: Instagram
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