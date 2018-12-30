Kariyerini İtalya ekiplerinden Milan'da sürdüren ve adı birçok kulüple anılan Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor'a açıklamalar yaptı.

Geleceğine dair konuşan Hakan, "İtalya'da çok mutluyum, çok alıştım. Futbolda bazen ayrılman gerekiyor, her şey olabilir. Kendimi burada iyi hissediyorum ancak bir yere gideceğimi düşünmüyorum ve gitmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray taraftarı olduğunu dile getiren milli futbolcu, "Hiçbir zaman bunu saklamadım. Fatih hocayla konuştuk, şakalaştık da hatta. İleri de tabii ki Türkiye'yi istiyorum, aileme de söyledim eşime de söyledim. Türkiye olursa tabii Galatasaray olacak. Çocukluğumdan beri Galatasaray'ı çok seviyorum, büyük bir taraftarıyım. Neden olmasın, inşallah bir gün olur" dedi.