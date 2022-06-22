"ARDA GÜLER EN YETENEKLİ FUTBOLCU"

"Arda Güler, bana göre Türkiye'deki en yetenekli futbolcu. Böyle bir yeteneği ilk defa görüyorum. Birkaç kez telefonda konuştum. Avrupa'ya gelmesini söyledim ve Avrupa ona yakışıyor. O bizim için marka olacak"