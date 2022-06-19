ÇOCUKLARIYLA HASRET GİDERDİ

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu, son maçta attığı penaltı golü ile grupta dördüncü maçlarını kazanarak, liderliklerini sürdürmüştü.

Verilen aranın ardından Çalhanoğlu, soluğu ailesiyle birlikte geçtiğimiz günlerde de Alaçatı'daki bir tatlıcıda almıştı. Çıkışta objektiflere yansıyan Hakan Çalhanoğlu, çocukları ile hasret gidermişti. Futbolcu, kucağından inmeyen kızı ve oğluyla birlikte kendisini görüntüleyen muhabirlere poz da verdi.