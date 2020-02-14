Futbolda ara transfer dönemi geride kalırken sürpriz bir transfer teklifi ortaya çıktı. İtalyan basınında yer alan habere göre Fenerbahçe ile Premier Lig ekiplerinden Leicester, Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu için ocak ayında kapıyı çaldı. Ancak milli yıldızın takımda kalmak istediğini belirterek bu teklifleri reddettiği öne sürüldü.

Bu sezon İtalyan ekibi ile 23 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 5 gol atıp 1 de asist yaptı.