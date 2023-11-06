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        Haberler Spor Futbol İtalya Hakan Çalhanoğlu atıyor, Inter zirvedeki yerini koruyor! Avrupa'dan görünüm... - Futbol Haberleri

        Hakan Çalhanoğlu atıyor, Inter zirvedeki yerini koruyor! Avrupa'dan görünüm...

        Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 14:45 Güncelleme: 06.11.2023 - 14:45
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        Hakan atıyor, Inter zirveyi koruyor
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        İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Girona, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayer Leverkusen, Fransa'da ise Nice, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

        İtalya Serie A'da zirvede yer alan Inter, deplasmanda Atalanta'yı 2-1 mağlup etti.

        Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 40. dakikada penaltıdan takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

        Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Serie A'da 11 haftada 12 gol kaydeden Lautaro Martinez'in ardından 4 golle Inter'in en fazla gol atan ikinci futbolcusu konumunda.

        Liderlik mücadelesi veren takımlardan son şampiyon Napoli, deplasmanda Salernitana'yı 2-0 yendi.

        Juventus, konuk olduğu Fiorentina'yı 1-0 mağlup ederken Milan ise sahasında Udinese'ye 1-0 yenildi.

        Serie A'nın 11. haftası sonunda 28 puanlı lider Inter'i, 26 puanlı Juventus, 22 puanlı Milan, 21 puanlı Napoli takip etti.

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        - Premier Lig'de Manchester City maç fazlasıyla lider

        Zirve yarışının büyük heyecana sahne olduğu İngiltere Premier Lig'de Manchester City, konuk ettiği Bournemouth'u 6-1 yendi.

        Manchester City, bu galibiyetle puanını 27'ye çıkararak maç fazlasıyla liderlik koltuğunu Tottenham'dan devraldı.

        Manchester United, deplasmanda Fulham'ı 1-0 mağlup etti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Manchester United, 90+1. dakikada Bruno Fernandes'in ağları sarsmasıyla deplasmanda Fulham'a karşı sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 18'e çıkaran Manchester temsilcisi, 8. sırada yer aldı.

        Newcastle United'a 1-0 kaybeden Arsenal ise zirve yarışında yara aldı.

        Sezona iyi bir başlangıç yapan ve haftaya lider giren Tottenham, bugün Chelsea'yi konuk edecek.

        Ligde 11. hafta maçını bugün oynayacak 26 puanlı Tottenham ikinci, 24'er puanlı takımlardan Arsenal üçüncü, Liverpool dördüncü sırada yer aldı.

        - Real Madrid'de ilk kez maç kadrosuna giren Arda Güler, süre alamadı

        LaLiga'nın 12. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Rayo Vallecano ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Real Madrid, liderlik koltuğundan ikinciliğe geriledi.

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        Diğer yandan Real Madrid'e transfer olduğundan bu yana iki kez sakatlık geçiren Arda Güler, ilk defa maç kadrosuna alınsa da teknik direktör Carlo Ancelotti'nin oyuncu değişikliği tercihlerine giremedi. Ancelotti, maçtan önce, "Arda'yı az sürelerle yavaş yavaş oynatacağını, futbolcu için özel bir program uyguladıklarını" söylemişti.

        Barcelona ise Real Sociedad'ı Ronald Araujo'nun uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 mağlup etti. Golün asistini Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan yaptı.

        Liderliğe yükselen Girona ise deplasmanda Osasuna'yı 4-2 mağlup etti.

        LaLiga'da Real Madrid, aldığı beraberlikle puanını 29'a çıkarmasına rağmen liderliği 31 puana ulaşan Girona'ya kaptırdı. Barcelona ise 27 puanla 3. sırada bulunuyor.

        - Bayern Münih, konuk olduğu Borussia Dortmund'u farklı mağlup etti

        Bundesliga'da Bayern Münih, deplasmanda Borussia Dortmund'u 4-0 yendi.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Bayern Münih, Bundesliga'nın 10. haftasında Borussia Dortmund'u 4. dakikada Dayot Upamecano, 9'uncu, 72'nci ve 90+3'üncü dakikalarda Harry Kane'in golleriyle 4-0 mağlup etti.

        Bundesliga lideri Bayer Leverkusen ise deplasmanda Hoffenheim'ı 3-2 yendi.

        Ligin 10. haftasının ardından Bayern Münih puanını 26'ya çıkardı ve lider Bayer Leverkusen'in 2 puan gerisinde 2. sıradaki yerini korudu. Bu sezon ilk yenilgisini yaşayan Borussia Dortmund ise 21 puanla 4. sırada bulunuyor.

        - Ligue 1'de Nice, liderlik koltuğunu korudu

        Ligue 1'de Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Montpellier'i 3-0 yendi.

        Lider Nice, ağırladığı Rennes'i 2-0 yenerken Monaco ise evinde Brest'i 2-0 mağlup etti.

        Ligue 1'de 25 puanlı Nice lider, 24 puanlı PSG ikinci, 23 puanlı Monaco üçüncü sırada yer aldı.

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