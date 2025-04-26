Hakan Bilal Kutlualp, Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıkladı!

Eski Fenerbahçe yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, olağanüstü genel kurul çağrısı yaparak başkan adaylığını açıkladı.

Kalamış'ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulunda (YDK) konuşma yapan Kutlualp, "Hep başkanımızın şikayetçi olduğu bir durum vardı, 'Niye bir aday çıkarmıyorsunuz, hep ben mi başkanlık yapacağım?' derdi. Demokrasilerde sistem tıkandığı zaman döneminizin ortası da olsa güven oyuna gidersiniz. Bu da bütün gerilimi boşaltır. Sayın başkan ve yönetimi bu konuda aynı düşünüyorsa, güven oyuna ve olağanüstü genel kurula gidin. 'Aday yok.' diyordunuz, ben adayım. Önümüzdeki kazanılacak şampiyonluklarımız var bizim." ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe'de muhalefetin her zaman gerekli olduğunun altını çizen Hakan Bilal Kutlualp, şöyle devam etti:

"Bizim Fenerbahçeliler olarak paylaşamayacağımız bir şey yok ama paylaşacak şampiyonluklarımız var. Bugün son 7 yılı anlatıp insanları kırma niyetinde değilim. Herkes her şeyi biliyor. Futbol öyle bir şey ki niyetler üzerinden değerlendirilen bir şey değil. Büyük bir tutku ama maalesef sonuçlar üzerinden değerlendirilen bir olgudur. Çok kritik bir noktadayız. Sebeplerini biliyoruz, yapılan haksızlıkları biliyoruz, yüreğimizde hissediyoruz ve yaşıyoruz."

"RAKİBİMİZİN BEŞİNCİ YILDIZI TAKMA TRAVMASIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Fenerbahçe'nin lig yarışında şampiyonluktan uzaklaştığına dikkati çeken Hakan Bilal Kutlualp, "Bizim rakibimizle aramızdaki şampiyonluk farkı maalesef 6'ya çıkma tehlikesini var. Şu anda 5 şampiyonluk farkımız var. Rakibimizin beşinci yıldızı takma travmasıyla karşı karşıya kalabiliriz. Biz 3 yıldızdayız. Bu aradaki farkı Fenerbahçe camiasının kolay kolay kaldırabileceğini sanmıyorum. Ama bu Fenerbahçe sevgisini azaltmaz. Benim 3 tane oğlum var, ortanca olanı 3. golü yiyince formasını çıkarıp ağladı, 'Ben artık Fenerbahçe'yi tutmayacağım.' dedi. Fenerbahçe sevgisinin farklı olduğunu anlatmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

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Galatasaray'ın beşinci yıldızı takmaya yakın olduğunu sözlerine ekleyen Hakan Bilal Kutlualp, şunları söyledi:

"Yapıyı falan görünce beşinci yıldızı takacaklar gibi görünüyor. Yapı dibine kadar var, dün de vardı ama bunu çocuğa anlatamıyorum. Son 7 yıldan alacağımız bir referans yok elimizde. Önceki 20 yılda 6 kez şampiyonluk yaşamışız. Aradaki bu farkı kaldıracağımızı bu istatistikle hesaplarsak, rakibin de hiç şampiyon olamayacağını hesaplarsak 20 sene gerideyiz. Ya da 6 sene üst üste şampiyon olmamız lazım. Tarihte görülmemiş ama imkansız değil. Şampiyonluk yaşamadığımız 11 yıl çok hızlı geçmiş. Kötü bir durum, inşallah değişir."

Fenerbahçe camiasının büyüyen ve dinamik bir yapıda olduğunu da vurgulayan Hakan Bilal Kutlualp, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tüzükte önümüzdeki dönemde değişiklikler yapılması gerektiğini düşünüyorum. Aziz Bey'in yönetiminden ayrıldığımda da bunu savunmuştum. Başkanlık süresini 2 dönemle sınırlayalım. Bu camiada Faruk Ilgaz'lar, Aziz Yıldırım'lar, Ali Koç'lar başkanlık yaptı, başkan potansiyeli bu camiada her zaman vardır. 2 dönem içinde seçilen başkan, ilk döneminde şampiyon olamazsa ya da Avrupa'da final oynayamazsa otomatikman aday olamama maddesi de bulunmalı. Böyle olunca camiada stres de olmayacak. Siz bu hızlı geçen hayatı, zamanı boşa harcayamazsınız. Kimsenin iyi niyetinden şüphemiz yok ama maalesef sonuçlar böyle olmuyor."

"OLAĞANÜSTÜ KONGRE OLMASINI İSTİYORUZ"

Olağanüstü kongre istediklerini aktaran Kutlualp, "Şu anda Fenerbahçe'de bir seçim yok. Biz olağanüstü bir kongre olmasını istiyoruz çünkü bu biriken stresin, gerilimin Fenerbahçe'nin üzerinden atılması lazım. Kupasız 7 sene Fenerbahçeli'nin kaldırabileceği bir travma değil, üstüne üstlük rakibimizin 5. yıldızı takmak üzere olması camia üzerinde gerilim yaratıyor. Siz yönetim olarak kalkarsınız 'Peki biz güven oyu alalım' dersiniz, güven oyu verirlerse sorun yok, devam edersiniz ama kongre süreçten memnunsa bunu verir size. Değilse başka birini seçerler. Ben adayım ama başka adaylar da var, arkadaşlarımdan biliyorum. Onların adına konuşmam yanlış olur. Fenerbahçe'nin şu aşamada tıkanan sistemi ufak bir operasyonla açması gerekiyor. Bu operasyonun adı demokrasilerde güven oyuna başvurmaktır. Olağanüstü kongre yaparsınız bakarız. Ali Bey'i seçerlerse devam eder, değillerse başka birini seçerler." ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulunun henüz açıklanabilecek olgunlukta olmadığını vurgulayan Kutlualp, "Duyduğum bazı şeyler var. 1-2 trol konuşuyormuş 'Aziz Bey'in haberi olmadan olmaz' falan, ben Aziz Bey'i en son doğum gününde gördüm. Bir de yeni yıl girmemişti Zorlu'da bir restoranda masada çocuklarım oradayken başkanla resim çektirmek istediler o kadar. Her zaman görüşürüm ama bu konular farklı konular. Kimseden icazet alacak durumumuz yoktur. Fenerbahçe'nin hiçbir başkan adayı öyle icazet almaz. Yönetim kurulumla ilgili görüşmeler var ama bunlar şu anda sizinle paylaşılacak olgunlukta değil, o zaman konuşulur." değerlendirmesinde bulundu. Olağanüstü seçime gidilmemesi durumunda imza toplanabileceğini de aktaran Kutlualp, sözlerini şöyle tamamladı: "İmza toplama da imkan dahilinde. Şu anda Fenerbahçe camiası olarak bütün mümkünlerin kıyısındayız. Çünkü baktığın zaman ben de çok insanların kalbini kırmak istemiyorum adamların niyeti çok iyi. Bunlar büyük Fenerbahçeli hepsi. Ama sonuçlar üzerinden değerlendirilen bir şey bu spor. Ondan dolayı da burada bu gecikmiş şampiyonlukları almamız lazım. Bizim hemen önümüzdeki 2 sene 'tak tak' şampiyon olup arkasından domino etkisini yaratıp hızlı şampiyonluklar almamız lazım. Biraz önce söyledim, aramızdaki 20 seneyi kapatmamız lazım, eğer ki rakibimiz hiç şampiyon olmazsa. Biz bu performansın üstüne çıkmalı, hemen 3-4 şampiyonluk yaşamalıyız. Bunlar önemli, çocuklar Fenerbahçeli olmak istemiyor. Sıkıntılar büyük, eğer şu anda önlem alınmazsa daha da büyür. O yüzden müdahale etmek lazım. Fenerbahçe'nin dinamikleri her zaman çalışır, bazen geç çalışır ama çalışır. Fenerbahçe sandığınızdan daha büyük bir camiadır. İyi futbol iyi futbolcularla oynanır. Futbol iyi olduğu zaman kongreler, divanlar böyle geçmiyor, insanlar daha neşeli oluyor, çocuklar üzülmüyor. İş futbolcudan başlıyor, sahadan başlıyor. Sahada yanlış başlarsa, her yere sirayet ediyor."

HAKAN BİLAL KUTLUALP KİMDİR? Hakan Bilal Kutlualp, 1966 yılında İstanbul'da doğmuş iş insanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski yöneticilerindendir. Kutlualp, özellikle Alex de Souza, Anelka, Appiah ve Pierre van Hooijdonk gibi yıldız oyuncuların transferlerinde önemli roller üstlendi.