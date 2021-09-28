Hakan Ateş'in babası vefat etti

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’in babası Sayın Hüsamettin Mehmet Ateş bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesinin yarın (29.09.2021) ikindi namazını müteakip Şişli Nimet Abla Camii’nden kaldırılacağı bildirildi.