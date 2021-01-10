Demir Grup Sivasspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Hakan Arslan, bu sezon Süper Lig'de attığı gollerle takımına önemli katkı sağladı.
Kırmızı-beyazlı ekipte uzun süredir forma giyen 32 yaşındaki takım kaptanı Hakan, geride kalan 18 haftada 4 gole imza attı.
Süper Lig'in 11. haftasında kırmızı-beyazlı ekibin deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada ve 14. haftada Gençlerbirliği'ni sahasında 3-1 yendiği karşılaşmada gol atma başarısı gösteren Hakan, ligin 18. haftasında dün Sivasspor'un konuk ettiği ve 2-1 kazandığı Gaziantep FK maçında takımına galibiyeti getiren golleri attı.
Kariyerinde 227 kez Süper Lig maçında görev alan Hakan, bu periyotta rakip fileleri 36 kez havalandırma başarısı gösterdi.
Türkiye Kupası'nda da 45 kez forma giyen Hakan, 13 kez de gol sevinci yaşadı.
FORVETLERİ GERİDE BIRAKTI
Hakan Arslan, kırmızı-beyazlı ekipte orta sahada görev almasına rağmen attığı gollerle dikkati çekiyor.
Sivas temsilcisi ile 31 Mayıs 2021'e kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncu bu sezon attığı 4 golle kırmızı-beyazlı ekibin 3 forvetini de geride bıraktı.
Malili forvet Mustapha Yatabare, Sivasspor'un ligin 5. haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 3-1, 14. haftada Gençlerbirliği'ni sahasında 3-1 mağlup ettiği karşılaşmalarda gol sevinci yaşadı.
Fildişi Sahilli golcü oyuncu Arouna Kone ise kırmızı-beyazlı ekibin ligin 2'nci haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendiği karşılaşmada gol atma başarısı gösterdi.
Sivasspor'un Nijeryalı forveti Olarenwaju Kayode bu sezon Süper Lig'de henüz golle tanışamadı.
Kırmızı-beyazlı ekipte, gole dönük orta saha oyuncusu Max Gradel 5 golle takımına en çok katkı sağlayan isim olurken, orta saha oyuncusu Faycal Fajr 3, savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa, orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt ve defans oyuncusu Ziya Erdal da birer kez fileleri havalandırdı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!