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        Haberler Magazin Hakan Altun'un annesi Meral Altun hastanelik oldu - Magazin haberleri

        Hakan Altun'un annesi hastanelik oldu

        Hakan Altun'un annesi Meral Altun, rahatsızlanmasının ardından ambulansla Nişantaşı'ndaki bir hastaneye getirildi. Meral Altun'un yoğun bakımda olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 08:57 Güncelleme: 06.02.2024 - 09:03
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        Annesi hastanelik oldu
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hakan Altun'un annesi Meral Altun, hastanelik oldu.

        Meral Altun, rahatsızlanmasının ardından apar topar ambulansla Nişantaşı'ndaki bir hastaneye getirildi.

        Ardından hastaneye Hakan Altun ve yakınları da geldi. Meral Altun'un yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

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        #hakan altun
        #Meral Altun

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