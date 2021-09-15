"1988'den beri dostuz"

Şarkıcı Hakan Altun ve ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, önceki akşam Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu. Konserin ilk bölümünde sahneye Şenlendirici çıktı. Sevenlerinin karşısına "Tanrı İstemezse" şarkısını çalarak çıkan ünlü sanatçı, Kuruçeşme kıyılarında klarnetiyle nostalji rüzgarları estirdi.
Hüsnü Şenlendirici'nin repertuvarında "İstanbul İstanbul Olalı" şarkısı da vardı. Sanatçı, konseri boyunca hayranlarına unutamayacakları bir müzik ziyafeti sundu.
Entstrümantal şarkılarıyla dinleyicilerinin kalbine dokunan Şenlendirici, konserin ilerleyen dakikalarında Kuruçeşme Açıkhava'da 9/8'lik havalarla coşturdu. Ünlü sanatçı, "Babuba" ve "Harmandalı" şarkılarıyla hayranlarına eğlenceli dakikalar yaşattı.
Hakan Altun, konserin ilk yarısının sonlarında sahneye "Telefon" şarkısıyla çıktı. Sevilen aşk şarkılarını seslendiren Altun'un şarkılarına hayranları da eşlik etti. Romantik şarkılarıyla hüzünlendiren Hakan Altun, hareketli şarkılarıyla da sevenlerini eğlendirdi.
Konserin sonunda Hüsnü Şenlendirici, alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde tekrar sahneye çıktı. Müziğin iki dev ismi, yaptıkları düetler ile hayranlarına unutulmaz bir konser gecesi yaşattı.
"1988'DEN BERİ DOSTUZ"
Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici, "Boğaz'ın en güzel yerindeyiz. Misafirlerimize en güzel şarkılarımızı çalacağız. Çok heyecanlıyız." sözleriyle mutluluklarını dile getirdi.
Dostluklarının okul yıllarına dayandığını dile getiren Şenlendirici, "1988'den beri tanışıyoruz. Aynı okuldaydık. Senelerce Hakan-Hüsnü projesi yaptık. Uzun yıllar sonra ilk kez birlikte konser veriyoruz." dedi.
Altun, "Hüsnü ile müzik yapmak benim için çok özel... Türkiye'nin gururudur Hüsnü..." sözleriyle ünlü sanatçıya övgüler yağdırdı.
"İBRAHİM TATLISES" HEYECANI
Sanatçılar, İbrahim Tatlıses'in de Kuruçeşme Açıkhava'da konser verecek olmasıyla ilgili olarak duydukları mutlulukları dile getirdi.
İkili, "İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra Kuruçeşme Açıkhava'da sahne alacağının müjdesini aldık. Bu çok güzel bir müjde. İnanılmaz bir şey. Allah'a şükürler olsun, bize bugünleri gösterdi. Televizyon programı başladığında da çok heyecanlanmıştık. Pandemi döneminde İbrahim ağabey ayağa kalktı ve hepimize çok güzel bir yol açtı. İbrahim ağabeyi televizyon programının harici konserde görecek olmak çok mutluluk verici. İbrahim ağabeye buradan saygılarımızı iletiyoruz." dedi.
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