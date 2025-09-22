Hakan Altun: Bir sevgilim var

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Hakan Altun, Kıbrıs'ta konser verdi. Altun, sahneye çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hakan Altun; "Güzel bir Kıbrıs akşamı. Burada dostlarımıza şarkılar söyleyeceğiz. Hem eğlenecek hem de hüzünleneceğiz. Gece çok güzel olacak" dedi.

Serdar Ortaç’ın hayatının film olacağı haberini hatırlatan gazetecilerin, "Sizin hayatınızı kim canlandırsın isterdiniz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:Ben o işlerden pek anlamam, uzmanlar karar verir. Serdar’ın hayatı film olacaksa tabii ki izlerim. Çünkü kendisi çok değerli bir dostum. Türkiye müziğine büyük katkıları var. İnsanların hayatı film yapılacaksa, onların hayattayken olması daha güzel. Benim hayatım film olsa senarist bana da danışsın isterim. Çünkü yaşarken hayatı daha doğru anlatabilirsin. 17 yaşında Harbiye’de bir pavyonda sahne arkasında çalıyordum, hem okuyordum hem müzisyenlik yapıyordum. Hep de gurur duydum. Hepimizin hayatında film olsa büyük ilgi çekecek şeyler vardır.

"Hayatınızın filmi olsa vurucu noktası ne olurdu?" sorusuna da yanıt veren Hakan Altun, şunları söyledi; "Allah’a şükür çok güzel şeylere sahip oldum. Hayatta hepimizin sınavları var. Başarılı oluyorsun, sevilen bir insan oluyorsun ama mesela aşkta sıkıntılar yaşıyorsun. Her şey dört dörtlük olmuyor ama ben hep şükrediyorum. Çünkü şu an çok mutluyum. Yeni bir aşka yelken açtım, ufak tefek bir şeyler var. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar."