Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Hakan Altun, dün akşam Etiler'deki bir restorandan çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Altun, "Ailecek iftar yaptık, teyzemin de doğum günüydü ufak bir kutlama gibi oldu." dedi.

Yeni albümün sürprizi veren ünlü şarkıcı, "Bayram ya da bayramdan sonra yeni bir albüm çıkartıyorum, 13 şarkı var hepsi yeni şarkılar. Genelde albüm yapılmıyor ama ben zaten önceden yapmak istediğimi söylemiştim. Bunalım bir albüm geliyor, slow şarkıların yoğunlukta olduğu bir albüm oldu." ifadelerini kullandı.