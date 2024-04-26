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        Haberler Dünya Haiti Başbakanı Ariel Henry resmen görevi bıraktı

        Haiti Başbakanı Ariel Henry resmen görevi bıraktı

        Çetelerin yol açtığı şiddet olaylarıyla sarsılan Haiti'de daha önce istifa edeceği açıklanan Ariel Henry açıklama yaptı. ABD'den bir mektup yazan Henry, görevi resmen bıraktığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 00:41 Güncelleme: 26.04.2024 - 00:42
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        Haiti Başbakanı Henry resmen görevi bıraktı
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        Haiti'de çetelerin yol açtığı şiddet olayları ve yoğun protestoların ardından daha önce istifa edeceği açıklanan Başbakan Ariel Henry'nin görevi bıraktığı bildirildi.

        Bakanlar Kurulu üyelerine ABD'nin Los Angeles kentinden mektup yazan ve sosyal medya hesabından paylaşan Henry, görevinden istifa ettiğini resmi olarak belirtti.

        Henry, mektubunda, "Mevcut durumu dikkate alarak hükümetimin istifasını sunuyorum. Bu vesileyle kabine üyelerini, kamu yönetimini, güvenlik güçlerini, katkı sağlayan herkesi ve bu yolculukta bana eşlik eden bütün vatanseverleri tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

        Henry'nin istifasının ardından Maliye Başkanı Patrick Boisvert, başbakan vekili olarak atandı.

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        Haiti, halihazırda siyasi ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan 9 kişilik geçiş konseyi tarafından yönetiliyor.

        NE OLMUŞTU?

        Haiti Başbakanı Henry'nin istifasını isteyen silahlı çeteler, Port-au Prince ile Croix des Bouquets bölgesi yakınlarındaki iki cezaevine 2 ve 3 Mart'ta silahlı saldırı düzenleyerek güvenlik güçleriyle çatışmıştı. Çatışmalar sırasında yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar etmiş, 12 kişi yaşamını yitirmişti. Hükümet, suçluların yakalanması için olağanüstü hal ilan etmişti.

        Başkentin çeşitli bölgesinde yolları kapatan silahlı çeteler, uluslararası havalimanının operasyonlarını durdurmaya çalışmış ve temel ihtiyaç ürünleriyle dolu konteynerlerin geldiği ülkenin en büyük limanının düzenli şekilde çalışmasını aksatmıştı.

        Birleşmiş Milletler, 22 Nisan'da, Haiti'de 2024'ün ilk 3 ayında çete şiddeti nedeniyle 2 bin 500 kişinin öldürüldüğünü ya da yaralandığını bildirmişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #Haiti
        #İstifa
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