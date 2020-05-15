DHA

Van'ın Özalp ilçesine bağlı olan ve koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan Eğribelen Mahallesi'ne yardım kolilerini götürdükten sonra dönüş yolunda, terör saldırısında yaralanan belediye personeli Taner Temizel (29),o anları DHA muhabirine anlattı. Hain saldırıyla ilgili detaylar da ortaya çıkıyor. Şehit olan Yıldırım Demir'in Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer aldığı için PKK'lı teröristler tarafından tehdit edildiği belirtildi. Demir'in 3 ay önce de evinin duvarına 'PKK' yazılıp, çarpı işareti konularak tehdit edildiği, ailenin de bu bölümü boyayla kapattığı görüldü.

Koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alınan Özalp'in Eğribelen Mahallesi'ne Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından dün yardım götürüldü. İlçeye saat 12.00 sıralarında dönüşe geçen ekibin içinde bulunduğu araca, Mehmetalan Mahallesi yakınlarında PKK'lı teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Özalp Belediyesi personeli Yıldırım Demir ile yolda araca aldıkları bölge halkından Kinyaz Karlıoğlu şehit oldu. Özalp Belediyesi Kademe Bölümü'nde 5 yıldır görev yapan, 2 çocuk babası Taner Temizel ise yaralandı.

İKİ MERMİ İSABET ETTİ

Olay yerine ambulansla gelen sağlık ekibi, Temizel'i ilk olarak Özalp Devlet Hastanesi'ne ardından da Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan, göğsünde cildin altında ve kulağının arkasında olmak üzere vücudunda 2 mermi bulunan Temizel'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik de terör saldırısında yaralanan Temizel'i ziyaret ederek, yakından ilgiledi.

HAİNLERİN SALDIRI ANINI ANLATTI

Saldırıdan yaralı kurtulan Taner Temizel, o anları hastanedeki odasında DHA muhabirine anlattı. Temizel, "Biz Eğribelen Mahallesi'ne yardım dağıtmaya gitmiştik. Dönüşte bize arkadan saldırdılar. Gri bir araç, bizi sollarken, sıka sıka geçti. Zaten camlar buzlaştığı için bir şey göremedim. Ben kendimi arabadan attım. Bir belediye personeli arkadaşımız, bir de sivil vatandaş şehit oldu. Sivil vatandaşı yol üzerindeki köylerden birinde aldık. Olay Özalp ilçesi ile Taş ocağı arasında meydana geldi. Kanala düştüm. Zaten beni görmediler. Ondan sonra emekleyerek yola çıktım sonra araç gelip beni aldı, hastaneye yetiştirdi. Şu anda sağlık durumum iyi çok şükür" diye konuştu.

BAŞHEKİM: VÜCUDUNDA 2 MERMİ VAR

Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ise Taner Temizel'in saldırı sonrası hastanelerine getirildiğini belirterek, "Saldırı sonrası birinci gündeyiz. Dün hastamızın gerekli tahlil ve tetkikleri yapılmıştı. Dün de değerlendirdiğimizde genel durumu iyiydi. Bugün de genel durumu çok iyi. Herhangi bir sıkıntı yok ağrı dışında. Kan tahlilleri normal. Dün yapılan görüntülemelerinde de herhangi bir sıkıntısı yoktu. Bugün genel durumu iyi. Sonuçta bir silahlı saldırı. Vücudunda sol göğüs tarafında bir mermi var cilt altında. Bir de kulak arkasında var. Sırtında ise muhtemelen kendini araçtan atarken bir çarpma sonucu yaralanma var. Günlük pansumanlarını, gerekli antibiyotik tedavisini veriyoruz. Tabi ciddi bir travma. Hastalarda bu tür saldırılar sonrası psikolojik durum da bozuluyor. Genel durumu iyi. Birkaç gün daha misafir edip, sonra taburcu etmeyi planlıyoruz" dedi.

3 AY ÖNCE ŞEHİT DEMİR'İN EVİNİN DUVARINA 'PKK' YAZILMIŞ

Özalp ilçesinde dün Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik düzenlenen terör saldırısında şehit olan belediye çalışanı Yıldırım Demir'in (65) ilçedeki evine Türk Bayrağı asıldı. Yıldırım Demir'in daha önce terör örgütü PKK tarafından tehdit edildiği, 3 ay önce de yaşadığı evin duvarına örgüt üyeleri tarafından 'PKK' yazılıp, çarpı işareti konulduğu belirtildi. Demir ailesinin PKK yazan ve çarpı atılan bölümü, farklı renkteki bir boyayla yama yapmak suretiyle boyayarak kapattığı görüldü.

VEFA GRUBU'NDA YER ALDIĞI İÇİN DE TEHDİT ALMIŞ

Salgın sürecinde Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan Yıldırım Demir'in yine örgütten tehdit aldığı belirtildi. İstihbarat kaynaklarından alınan bilgiye göre Demir'in Vefa grubunda olduğu için PKK'lı teröristler tarafından birkaç kez tehdit edildiği ifade edildi.

CENAZEYE BAKAN SOYLU'NUN DA KATILMASI BEKLENİYOR

Yıldırım Demir, bugün ikindide yapılacak olan törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılması bekleniyor.

9 ÇOCUK BABASI DEMİR YARDIMSEVERLİĞİYLE GÖNÜLLERDE TAHT KURMUŞ

AA'nın haberine göre, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden 9 çocuk babası belediye çalışanı Yıldırım Demir, ilçede yediden yetmişe herkesin yardımına koşmasıyla tanınıyordu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden belediye çalışanı Yıldırım Demir (64) ve Kinyaz Karalıoğlu'nun (60) evinde yas var. Demir'in yaşadığı Mahmudiye Mahallesi'ndeki evine Türk bayrağı asan yakınları, sosyal mesafe kuralına uyarak taziyeleri kabul ediyor.

Görev aldığı belediyede ağır kış koşullarında yolu kardan kapanan mahallelerde fedakarca çalışarak vatandaşlara hizmet götüren Demir, Kovid-19 tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubunda da gönüllü yer aldı. Salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların yardımına koşan Demir, işine olan düşkünlüğü ve çalışkanlığıyla ilçe halkının takdirini kazanmıştı.