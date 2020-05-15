Dün, Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca, PKK'lı teröristlerce saldırı gerçekleştirilmişti. Saldırıda 2 işçi hayatını kaybederken, teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatılmıştı. Bugün Van Valiliği'nden yapılan açıklamada 38 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklama şöyle;

Vefa Sosyal destek ekibine uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıya ilişkin, ilçe merkezi ve çevre mahallelerde birçok adrese baskın düzenleyen güvenlik güçleri, olayla ilgisi olduğu değerlendiren 38 kişiyi gözaltına aldı.