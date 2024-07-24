Hailey Bieber: Ailemle eskisi kadar yakın değilim

17 yaşında modellik ajansıyla anlaşma yapan Hailey Bieber, o yaşlarda dünyayı dolaştığını ve kendi parasını kazandığını söyleyerek; "Kendi evim vardı ve kendi kendime yaşamayı, faturalarımı ödemeyi öğrenmek zorundaydım. Pek çok arkadaşım ancak üniversite için evden ayrılırken, tüm bunlar beni hızla yetişkin olmaya zorladı" ifadesini kullandı.