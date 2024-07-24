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        Haberler Dünyadan Hailey Bieber: Ailemle eskisi kadar yakın değilim - magazin haberleri

        Hailey Bieber: Ailemle eskisi kadar yakın değilim

        Justin Bieber ile ilk bebeğini kucağına almak için gün sayan Hailey Bieber, "Hayatımın bu döneminde ailemle çok yakın değilim, kendi ailemi kurdum" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 14:03 Güncelleme: 24.07.2024 - 14:03
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        • 1

          Eşi Justin Bieber ile birlikte ilk bebeğini bekleyen ünlü model Hailey Bieber, hamilelik pozları verdi.

          ABD'li model, hem hamileliği hem de aile ilişkileri hakkında dikkat çekici açıklamalar yaptı.

        • 2

          Mayıs ayında 6 aylık hamile olduğunu açıklayan 27 yaşındaki Hailey Bieber; "Muhtemelen hamileliğimin sonuna kadar saklayabilirdim ama hamileliğimin tadını dışarıdayken çıkaramamanın stresini yaşamak istemedim. Büyük sırrı saklıyormuşum gibi hissettim ve bu bana hiç de iyi hissettirmedi. Dışarı çıkıp hayatımı yaşama özgürlüğünü istedim” dedi.

        • 3

          Artık babası Stephen Baldwin ve amcası Alec Baldwin'le eskisi kadar yakın olmadığını söyleyen Hailey Bieber; "Hayatımın bu döneminde ailemle çok yakın değilim. Çünkü çok bağımsız olduğumu hissediyorum. Artık kendi kendime bir bireyim ve kendi ailemi kurdum. Çocukluğumda nasıl yetiştiğime bakınca sevgi dolu, güzel anılarım var" diye konuştu.

        • 4

          17 yaşında modellik ajansıyla anlaşma yapan Hailey Bieber, o yaşlarda dünyayı dolaştığını ve kendi parasını kazandığını söyleyerek; "Kendi evim vardı ve kendi kendime yaşamayı, faturalarımı ödemeyi öğrenmek zorundaydım. Pek çok arkadaşım ancak üniversite için evden ayrılırken, tüm bunlar beni hızla yetişkin olmaya zorladı" ifadesini kullandı.

        • 5

          Bebeğinin doğumundan önce Justin Bieber ile geçirdiği vakit hakkında konuşan Hailey Bieber; "Hamileliğin başlangıcı benim için çok duygusaldı. 'Bu insanı çok seviyorum. İşe başka birini nasıl dâhil edebilirim?' diye düşünüyordum. Justin ve benim, sadece ikimizin olduğu bu günlerin tadını çıkarmaya çalışıyorum" dedi.

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