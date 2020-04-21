"KÜÇÜK ŞEYLERDEN ZEVK ALMAYA BAŞLADIM"

Başlarda endişeliydim ama sonradan hayattaki küçük şeylerden yeniden zevk almaya başladım. Aylardır hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Ajandamda hiçbir şey yok. İç dünyamla bağlantı kurdum.