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TBMM'de Libya tezkeresinin kabul edilmesinin hemen sonrasında başkent Trablus'ta çatışmalar yoğunlaştı.

Habertürk yazarı Çetiner Çetin'in bölgeden aktardığı bilgilere göre Hafter'e bağlı silahlı gruplar kentin 7 kilometre yakınına kadar ulaştı.

Bombanın düştüğü yerde oluşturduğu oyuk dikkat çekiyor.

Hafter güçlerinin bombaladığı Mitiga Havalimanı'ndaki uçuşlar ertelenirken bölgedeki sivil binalar da yıkıldı. Bölgede ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor.

Trablus'un tek sivil havalimanı olan Mitiga, stratejik bir öneme sahip. TSK'nın da Libya'ya gelişinde bu havalimanını kullanması bekleniyor.