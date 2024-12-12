Basketbol Süper Ligi'nde haftanın MVP’si Errick McCollum!

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında sahasında oynadığı karşılaştığı Darüşşafaka'yı 101-86 kazanmayı başardı. Bu sezon ligde üst üste 5. galibiyetini alan yeşil-kırmızılılarda karşılaşmaya Errick McCollum damga vurdu.

36 yaşındaki oyun kurucu, süre aldığı 32 dakikada 25 sayı, 7 asist ve 5 ribaund üreterek galibiyetin önemli isimlerinden oldu. McCollum bu performansıyla Basketbol Süper Ligi tarafından haftanın MVP’si seçildi.

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Konuyla ilgili Basketbol Süper Ligi'nin resmi sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Karşıyaka’nın yükselen performansında büyük pay sahibi olan tecrübeli basketbolcu, takımının Darüşşafaka galibiyetinde sahanın her yerinde oyunu yöneterek yine galibiyetin anahtar isimlerinden oldu" denildi.