Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        38
        Fenerbahçe
        FB
        32
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        29
        ikas Eyüpspor
        EYP
        26
        Beşiktaş
        BJK
        25
        Göztepe
        GÖZ
        24
        Rams Başakşehir
        İBFK
        22
        Tümosan Konyaspor
        KON
        19
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        18
        Net Global Sivasspor
        SVS
        18
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        18
        Trabzonspor
        TS
        16
        Kasımpaşa
        KSM
        16
        Bellona Kayserispor
        KYS
        15
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        14
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        11
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        8
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Basketbol Basketbol Süper Ligi'nde haftanın MVP’si Errick McCollum! - Basketbol Haberleri

        Basketbol Süper Ligi'nde haftanın MVP’si Errick McCollum!

        Darüşşafaka maçında gösterdiği performansla Karşıyakalı basketbolcu Errick McCollum, Basketbol Süper Ligi tarafından haftanın oyuncusu (MVP) seçildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 12:51 Güncelleme: 12.12.2024 - 12:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Haftanın MVP'si Errick McCollum!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında sahasında oynadığı karşılaştığı Darüşşafaka'yı 101-86 kazanmayı başardı. Bu sezon ligde üst üste 5. galibiyetini alan yeşil-kırmızılılarda karşılaşmaya Errick McCollum damga vurdu.

        36 yaşındaki oyun kurucu, süre aldığı 32 dakikada 25 sayı, 7 asist ve 5 ribaund üreterek galibiyetin önemli isimlerinden oldu. McCollum bu performansıyla Basketbol Süper Ligi tarafından haftanın MVP’si seçildi.

        Konuyla ilgili Basketbol Süper Ligi'nin resmi sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Karşıyaka’nın yükselen performansında büyük pay sahibi olan tecrübeli basketbolcu, takımının Darüşşafaka galibiyetinde sahanın her yerinde oyunu yöneterek yine galibiyetin anahtar isimlerinden oldu" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'nın diplomasi trafiği yoğun
        Ankara'nın diplomasi trafiği yoğun
        Eşinden HIV pozitif olduğunu sakladı! İşte istenen ceza!
        Eşinden HIV pozitif olduğunu sakladı! İşte istenen ceza!
        Türkiye'de kaç sosyal medya hesabı var?
        Türkiye'de kaç sosyal medya hesabı var?
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        Deprem vurgusu: Ezber bozan bir heyelan!
        Deprem vurgusu: Ezber bozan bir heyelan!
        Dizi gerçek oldu! Murdoch ailesinde miras kavgası
        Dizi gerçek oldu! Murdoch ailesinde miras kavgası
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
        Kan donduran cinayet notları!
        Kan donduran cinayet notları!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        'Yılın İkonu' Elton John
        'Yılın İkonu' Elton John
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        Bütün bir şehri dans ettiren salgın!
        Bütün bir şehri dans ettiren salgın!
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Kürekli koca cinayetinde fuhuş suçlaması!
        Kürekli koca cinayetinde fuhuş suçlaması!
        "Boşanmıyoruz"
        "Boşanmıyoruz"
        Beş ay üst üste cari fazla verildi
        Beş ay üst üste cari fazla verildi
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        Habertürk Anasayfa