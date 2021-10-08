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Haftanın melodileri! Aleyna Tilki, Gökcan Sanlıman, Ezgi Aktan...

Haftanın melodileri

Pandemi sürecinde müziğe yoğunlaşan pek çok sanatçı, yeni şarkılarını ve albümlerini dinleyicileriyle buluşturmaya devam ediyor. Kendilerini üretmeye adayan müzisyenler, melodilerini sevenlerine sunuyor. İşte Aleyna Tilki'den Emre Aydın'a, Pamela'dan Gökcan Sanlıman'a sizin için seçtiklerimiz...

08.10.2021 - 13:48 | Güncelleme: MÜZİK
HABERTURK.COM

  • 'HAPPY MACHINE'DE YER ALAN TEK TÜRK ŞARKICI!

    Genç şarkıcı Aleyna Tilki, dünyanın en önemli müzik şirketlerinden Warner Music'le yurt dışı çalışmaları için anlaşmasının ardından yeni şarkısı "Real Love"ı yayınlandı.

    Dilon Francis'in geçtiğimiz haftalarda Beyond Wonderland festivali sahnesinde seyirci ile paylaştığı ve o geceden beri dünyanın her yerinden birçok müzikseverin merakla beklediği 'Real Love' adlı şarkı, ünlü şarkıcının adını yurt dışında duyurduğu şarkısı oldu.

    Aleyna Tilki, büyük bir üne sahip olan Dillon Francis'in house /pop ağırlıklı çıkan 8 şarkılık "Happy Machine" albümünde yer alan tek Türk şarkıcı oldu. 

  • İLK ŞARKI EMRE'DEN

    Erken yaşta hayatını kaybeden Onur Can Özcan anısına hazırlanan “Söz Müzik Onur Can Özcan” albümünün ilk şarkısı çıktı. Emre Aydın’ın yorumladığı “Hırka”, dijital platformlarda yayınlandı. Düzenlemesini Çağatay Şen’in yaptığı şarkının klibi Kenan Haliloğlu yönetmen-liğinde çekildi. Klip, kasım ayında yayınlanacak.

  • 'BİR DOKUN BİN AŞK İŞİT' KLİPLENDİ

    Gökcan Sanlıman, 'Loş Bir Sokakta' isimli dördüncü stüdyo albümünü, dinleyicilerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Müziğinde kendi yaşanmış hikayelerini günümüzün popüler janralarıyla ustalıkla anlatan Gökcan Sanlıman'ın ilk şarkısı 'Bir Dokun Bin Aşk İşit', 1 Ekim tarihinde klibi ile birlikte müzikseverlerle buluştu.

    Rock müziğin birçok formunu içinde barındıran albüm, yapı itibariyle tek bir ilişkinin evreleri modern ve cesur biçimde farklı bakış açıları ile ele alıyor. Sound açısından renkli ve duygusal çeşitliliklerle zenginleşen albüm, gerek anlatım, gerek altyapı olarak alaylı ve melankolik ögeleri barındırıyor. Gökcan Sanlıman, melodilerinde ise aynı doğrultuda bazen yırtıcı bazen uysal bir duruş sergiliyor.

  • BATU AKDENİZ VE PAMELA'DAN 'BAŞKA BİR GÜN'

    Alternatif müziğin Türkiye'deki önemli temsilcilerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Batu Akdeniz, Pamela'nın sesiyle konuk olduğu yeni şarkısı 'Başka Bir Gün'ü tüm dijital platformlarda yayınladı.

    "Başka Bir Gün", uzun bir süre boyunca büyük aşkını aramış ve sonunda bulduğuna inanan aşığımızın reddedilişini, onun kendi ağzından anlatıyor. 

  • ŞİİRLERİNDEN ŞARKILARLA; DAĞLARCA

    Banu Kanıbelli, büyük ozanımız Fazıl Hüsnü Dağlarca ile hayattayken tanışıp, kendisinin de teşviğiyle şiirlerinden yaptığı besteleri, 9 şarkılık bir "Dağlarca" albümü olarak dinleyenlerle buluşturuyor.

    Kanıbelli, "Dağlarca" albüm projesi ile ilgili, "İlk dönemlerde Dağlarca'nın şiiriyle yaptığım deneysel bir çalışmaydı. 2008'de aramızdan ayrılmasının ardından, onun eserleriyle yaşamasına, müzikte üzerime düşen olarak bakıyorum. Bu nedenle şiirleri üzerine yeniden çalışıp, müzikal bir bütün oluşturma gayretim devam etmiş ve bu proje ortaya çıkmıştır. Amacım Dağlarca'nın eşsiz mirasını bir anlamda müzikle yorumlamak ve şiirleriyle buluşmuş müzikal bir çalışmanın kültür sanat yaşamımızın parçası olmasıdır. Müziğin ev sahipliğinde daha fazla okurun Dağlarca'yla tanışacak ya da yeniden karşılaşacak olması beni ayrıca mutlu ediyor." diyor.

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