Önümüzdeki günler için etkinlik arıyorsanız sizler için seçtiğimiz programlara göz atın. İşte 18-24 Temmuz aralığında gerçekleşecek kültür ve sanat etkinlikleri...

Her gün geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapan kentler, bu hafta da yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konserlere, sergilere, oyunlara ve performanslara sahne olacak. İşte 18-24 Temmuz aralığında gerçekleşecek kültür ve sanat etkinlikleri...

KONSER

19. ULUSLARARASI GÜMÜŞLÜK FESTİVALİ

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, 18 Temmuz - 14 Eylül tarihleri arasında gerçekleşiyor. Festival kapsamında 18 Temmuz'da piyanistler Juan Lago ve Belén Navarro, Antik Taş Ocağı'nda dört el bir resital sunuyor.

Gümüşlük Festival Akademisi'nin genç yetenekli piyano öğrencilerinden oluşan ilk grup, 22 Temmuz'da festival merkezindeki Toprak Ev'de sahne alıyor.

24 Temmuz'da ise Handan Hacıbektaşoğlu dönüştür, yap, çal atölyesinde çocukların geri dönüşüm malzemelerinden yapacağı enstrümanlarla onlara keyifli bir deneyim sunuyor.

PARAF KURUÇEŞME AÇIKHAVA KONSERLERİ

Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, bu sene 18 Temmuz - 17 Eylül tarihleri arasında Kuruçeşme Açıkhava'da gerçekleşiyor. Festival kapsamında, 18 Temmuz'da Fatih Erkoç-Kerem Görsev, 19 Temmuz'da Berkay, 20 Temmuz'da Ajda Pekkan, 21 Temmuz'da Cengiz Kurtoğlu-Ümit Besen, 22 Temmuz'da Cem Adrian, 23 Temmuz'da İbrahim Tatlıses sahne alıyor. 24 Temmuzda ise Sami Özer Tasavvuf ve Şiir Gecesi düzenleniyor.

Fotoğraf: İHA

NÜKHET DURU & POW TRIO

Piyanoda, senfonik, caz, film müziği ve müzikal alanlarında eserler veren Tuluğ Tırpan, davulda eşsiz stiliyle Volkan Öktem, bas gitarda usta caz müzisyeni Eylem Pelit’in yer aldığı Pow Trio ile Türkiye'de popüler müziğin en güçlü seslerinden Nükhet Duru, 19 Temmuz'da ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda bir araya geliyor.

Fotoğraf: AA

SAGOPA KAJMER

Türkiye'de rap denince akla gelen ilk isimler arasında yer alan Sagopa Kajmer, 23 Temmuz'da Maximum Uniq Açıkhava'da olacak.

HALUK LEVENT

Rock müziğin sevilen ismi Haluk Levent 20 Temmuz'da Fethiye'deki Babadağ Teleferik 1200 Metre Sahnesi'nde...

CANDAN ERÇETİN

Sesiyle dinlendiren sanatçı Candan Erçetin, 20 Temmuz'da Bodrum Antik Tiyatro'da, 22 Temmuz'da Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda, 23 Temmuz'da Altınoluk Amfi Tiyatro'da olacak.

Fotoğraf: İHA

CITY FEST/2022

20 Temmuz'da Park Orman'da gerçekleşecek etkinlikte Sıla, Can Bonomo, The Away Days, Cem Pilevneli ve Burak Akyol sevenleriyle buluşacak.

TRAKYA FEST

Trakya bölgesinin ilk ve en eğlenceli müzik festivali Trakya Fest 21-22-23-24 Temmuz 2022'de Sunset Beach'te gerçekleşecek…

21 Temmuz Perşembe

Mor ve Ötesi

Can Bonomo

Canbay & Wolker

Nova Norda

Emre Fel

Cümbüş Cemaat

Fotoğraf: DHA

22 Temmuz Cuma

Emre Aydın

Emir Can İğrek

Batuflex

Evdeki Saat

Emir Taha

Mert demir

23 Temmuz Cumartesi

Pinhani

Gaye Su Akyol

Lvbel CS

Suzan Kardeş

Deniz Tekin

Morphia

24 Temmuz Pazar

Manga

Fatma Turgut

Patron

Mavi Gri

Mary Jane

Köfn

BÜLENT ORTAÇGİL

Bülent Ortaçgil sanat hayatının 50. yılını konukları ile kutluyor…. 50 yıldır dillerden düşmeyen şarkılarıyla Ortaçgil ve dostları 21 Temmuz’da Köyceğiz’deki Ayaklı Göl Sahne'de!

Fotoğraf: AA

TURKCELL VADİ KONSERLERİ…

Duman, 22 Temmuz Cuma akşamı, Athena 23 Temmuz Cumartesi akşamı Turkcell Vadi'de sevenleriyle buluşacak.

GAYE SU AKYOL

Gaye Su Akyol - Sayfiye Havası 22 Temmuz'da İzmir'deki Nada Alaçatı'da!

Fotoğraf: İHA

SİNEMA, TİYATRO, GÖSTERİ

NOTRE DAME'IN KAMBURU MÜZİKALİ

Victor Hugo'nun ölümsüz eseri; Notre Dame'in Kamburu Müzikali, 19 Temmuz'da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Oyun, çirkin ve kambur Kilise zangocu Quasimodo ile Fransa'nın ruhani ve dini lideri Claude Frollo'nun ve Kral'a bağlı komutan Phoebus'un semtte yaşayan çingene Kızı Esmeralda'ya olan aşklarını, Zangoç ile Papaz'ın ruhlarında oluşan ikilemleri ve tepkileri romantik yaklaşımla ele alıyor.

PİRAYE

Nazım Hikmet'in en büyük ilham kaynağı, ölümsüz aşkı Piraye seyircisi ile buluşmaya devam ediyor. Murat Çidamlı'nın yönetip oynadığı Piraye, 19 Temmuz'da Kadıköy Belediyesi'nde, 22 Temmuz'da Yenimahalle Belediyesi 4 Mevsim Tiyatro Salonu'nda sahneleniyor.

YAŞAMAYA DAİR

Genco Erkal'ın Nazım Hikmet tutkusunun yeni ürünü olan Yaşamaya Dair adlı müzikli gösterisi sahnelenmeye devam ediyor. Nazım Hikmet'in ölümünün 54. yıldönümü için Genco Erkal'ın uyarlayıp yönettiği oyunda, Tülay Günal da oynuyor. Yaşamaya Dair, 19 Temmuz'da Trump Sahne İstanbul'da, 22 Temmuz'da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde sahneleniyor.

Fotoğraf: İHA

PALTO

Nikolay V. Gogol’ün Palto öyküsünden oyunlaştırılan Kahkahayla Gözyaşı Arasındaki Sosyal Sınıf Çelişkisi ve Aşk alt başlıklı oyun 20 Temmuz'da Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Tepe Sahne'de.

KİBARLIK BUDALASI

Moliere'in ölümsüz eseri Kibarlık Budalası 2008'den bu yana, 13. yılında seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Oyun 20 Temmuz'da Bornova Açıkhava Tiyatrosu'nda...

BU HAFTA VİZYONA GİREN FİLMLER

Türkiye sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 3 film sinemaseverlerle buluştu.

ZEHİR ZEMBEREK

Azerbaycan yapımı Zehir Zemberek, bir bıçaklı saldırıdan sonra arkadaşları Şakir ile Rana'nın yardımlarıyla hayatına dönen Adil'in değişen yaşamını konu ediniyor. Orkhan Mardan ve Taleh Yüzbeyov'un yönetmen koltuğuna birlikte oturduğu film, hem komedi hem de drama türünü hikayede bir araya getiriyor.

KÜLAHIMA ANLAT

Kahramanmaraş'ta çekilen ve kentin dünyaca ünlü markası maraş dondurmasının konu edinildiği Külahıma Anlat filmi seyircilerin beğenisine sunuluyor. Dedesi zamanından beri aile işi olan dondurmacılığı sürdürmek için Kahramanmaraş'a dönen Mert'in başından geçenleri anlatan filmde, Okan Karacan, Tuğba Özay, Max Bendo, Naci Taşdöğen ve Ahmet Dursun oynuyor.

BABİL-İ CİN

Haftanın tek korku türündeki yapımı Babil-i Cin'in yönetmenliğini Ahmet Yaşar Gümüş üstleniyor. Film, cinlerin kendisine musallat olmasıyla kabus dolu günler geçiren bir kadının hikayesini ele alıyor.

MÜZE VE SERGİ

LOCUS SOLUS

Arter'deki sergi Locus Solus, merkezine aldığı doğa fikrini olgular, kurgular ve duygular perspektifinden irdelemeyi amaçlıyor. Doğa ile kültürün birbirlerine nüfuz etme ve birbirlerini etkileme biçimleriyle ilgilenen sergi, aynı zamanda organik süreçler ve doğal ortamlarla insan eylemliliği ve insan elinden çıkma yapılar arasındaki kesişim alanlarını inceliyor.

VE ŞİMDİ İYİ HABER

Pera Müzesi'nde kitle iletişim araçları ve sanat arasındaki ilişkiyi odağına alan Ve Şimdi İyi Haberler sergisi, Annette ve Peter Nobel Koleksiyonu'ndan kapsamlı bir seçkiyi bir araya getiriyor. Christoph Doswald'ın küratörlüğünde gerçekleşen sergi, yalnızca modern sanat tarihinin hatlarını izlemekle kalmıyor son 150 yılın, bilim, kültür ve siyasetteki en can alıcı meselelerini ele alan bir çalışma alanı niteliği de taşıyor.

DAVID HOCKNEY İLE BAHARIN GELİŞİ

Sakıp Sabancı Müzesi, Akbank iş birliğiyle 20. ve 21. yüzyılın en ilham verici sanatçılarından David Hockney'nin Baharın Gelişi, Normandiya, 2020 sergisine 29 Temmuz’a kadar ev sahipliği yapıyor.