Haftanın Kitapları

KAPADOKYA-TAŞ KAPIDAN TAÇKAPIYA

(Gürsel Korat)



Akademisyen ve yazar Gürsel Korat'ın on yılı aşan derinlikli çalışmasının ürünü olarak kültürel belleğimize armağan ettiği eseri Kapadokya: Taş Kapıdan Taçkapıya, Alfa Yayınları tarafından Türkçe ve İngilizce olarak yayımlandı. Yaklaşık 200 fotoğraf ve 40 illüstrasyon ile zengin bir yazılı ve görsel anlatı sunan kitap, Kapadokya'ya dair turistik, coğrafi ve tarihi dokuları derinlemesine inceliyor. Eser, hem kapsamlı bir gezi rehberi olarak hem de Kapadokya'yı tarihi bir miras olarak ele alan bir inceleme-araştırma kitabı olarak öne çıkıyor. Özellikle turistik anlamda yazılmış olan çok sayıda Kapadokya rehberinden farklı olarak her sayfası titizlikle, özenle ve ayrıntılı bir biçimde hazırlanmış olan kitap, Türkiye'nin en önemli kültürel miraslarından Kapadokya'yı benzerine rastlanmamış bir derinlikte ele alıyor.