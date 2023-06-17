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Haftanın Kitapları

Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da onlarca kitap okurla buluştu. İşte sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...

Giriş: 17.06.2023 - 15:38 | Güncelleme: ABONE OL
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  • BİR KİMYA MESELESİ
    (Bonnie Garmus) 

    New York Times çoksatanlar birincisi 'Lessons in Chemistry' uluslararası yarışmalarda aldığı ödüllerle küresel çapta büyük ses getirdi, 40 dile çevrilerek geniş bir okur kitlesine ulaştı. Altın Kitaplar Yayınevi heyecanla beklenen bu kitabı Türkçeleştirerek 'Bir Kimya Meselesi' ismiyle okurlarla buluşturdu. Bonnie Garmus’un kaleme aldığı kitap, 1960’ların Amerika’sında karanlık bir düzene hapsedilmeye çalışılan bir kadının ilham veren mücadelesini keskin bir mizah anlayışıyla ele alıyor.

  • BAREM KANUNU
    (Melih Cevdet Anday) 

    Edebi hayatına 1936’da Varlık’ta yayımlanan “Ukde” şiiriyle başlayan Melih Cevdet Anday'ın ismi, Orhan Veli ve Oktay Rifat ile Garip akımının öncüleri arasına yazılır. Ancak Anday'ın, edebiyatımıza en az dizeleri kadar değerli bir mirası daha var: Büyük romanları... Anday’ın bir mektubundan izi sürülerek arşivlerden gün yüzüne çıkan Barem Kanunun, 77 yıl sonra ilk kez kitaplaştı. 77 yıl boyunca basıldığı gazete sayfasının dışına çıkmayan, hatta varlığından kimsenin haberdar olmadığı 1946 tarihli Barem Kanunu, Melih Cevdet Anday’ın edebî biyografisini sıfırlayarak yeni bir tarih başlatıyor. Eyüp Tosun tarafından gün yüzüne çıkarılan kitap Evereset Yayınları'ndan çıktı.

  • NEKO KAFE
    (Anna Sólyom) 

    Hayat bazen hiç ummadığımız bir şekilde yön değiştirir. Hiçbir şeyi tekrar yoluna sokamayacakmış gibi hisseder, umutsuzluğa kapılırız. Böyle durumlarda –eğer biraz şanslı bir kişiysek- yaşamımıza bir kedi girer ve bize hayatta aslında nelere önem vermemiz gerektiğini gösterir. Neko Kafe’de çalışmaya başlayan Nagore de hayatının alt üst olduğunu düşündüğü sırada tam 7 kediyle bir arada yaşamaya başlar. Ve hayatı bir daha asla eskisi gibi olmayacak kadar değişir. Hayata yeniden başlamanın, koşullara uyum sağlayabilmenin ve mutluluğu bulabilmenin yollarını keşfedeceğiniz keyifle okunan bir hikâye. Anna Sólyom’un yazdığı, Ezgi Şayan’ın dilimize çevirdiği Neko Kafe Athica Yayınları’ndan çıktı.

  • GRUP TERAPİSİ
    (Manu Larcenet) 

    Tüm çizgi roman severlerin kalbinde taht kuran Sıradan Zaferler’in yaratıcısından Grup Terapisi Karakarga Yayınları etiketiyle Türkçede! İlham arayışındaki bir çizgi roman yazarının göz kamaştırıcı bir tasviri olan Grup Terapisi’nde Manu Larcenet yine bir yandan hayatın olağan akışını tüm gerçekliği ve ironisiyle önümüze sererken bir yandan da bir sanatçının anlaşılmazlık ve yalnızlık duvarlarına toslamasının acısını içimizde hissetmemizi sağlıyor. Kendiyle alay etme ustalığını bir kez daha gözler önüne seren Larcenet her çizimi, her sayfayı, her başarısızlığı dokunaklı olduğu kadar komik hale getirmeyi başarıyor.

  • ANTAKYA ÖYKÜLERİ - BİR DAĞ DÜĞÜNÜ
    (Semir Aslanyürek)

    Yönetmen ve senarist Semir Aslanyürek bu kez karşımıza gerçek bir hikâye anlatıcısı olarak çıkıyor. Çocukluğundan beridir iyi bir hikâye dinleyicisi olarak memleketinden, atalarından anlatılagelenleri kurcalamadan kurgulayarak anlatıyor.  Bir sihirbazın köy köy dolaşıp meziyetlerini sergilediği, kadınların falını üflediği; güneşin yeryüzünde insanla buluştuğu, insanın yedi musibetten geçtiği; erenlerin, bilgelerin masallarıyla dolu bir anlatı dünyası. Bir söylenceler dünyası burası. Burası Antakya. 'Antakya Öyküleri - Bir Dağ Düğünü' H2O Kitap tarafından okurlarla buluşturuldu.

  • KIZIL ÇENGİ
    (Osman Balcıgil)

    Biyografik romanların usta yazarı Osman Balcıgil, Celile, Sabahattin Ali, Suat Derviş ve Afife Jale gibi yakın tarihimizin çok önemli isimlerinden sonra şimdi de Cahide Sonku’nun romanıyla okurlarına edebi bir ziyafet sunuyor. Sanatsal ve toplumsal hayatın olduğu kadar siyasal hayatın da değişimine en yakından tanıklık edenlerden biri olan Cahide’nin yaşamını okurken Türkiye’nin 40’lı yıllarından başlayarak geçirdiği dönemleri çok daha iyi anlayacaksınız. Türkiye’nin ilk primadonnası Cahide Sonku’nun inanılması zor yükseliş ve düşüş öyküsünü anlatan Kızıl Çengi Destek Yayınları’ndan çıktı

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