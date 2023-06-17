Haftanın Kitapları

NEKO KAFE

(Anna Sólyom)

Hayat bazen hiç ummadığımız bir şekilde yön değiştirir. Hiçbir şeyi tekrar yoluna sokamayacakmış gibi hisseder, umutsuzluğa kapılırız. Böyle durumlarda –eğer biraz şanslı bir kişiysek- yaşamımıza bir kedi girer ve bize hayatta aslında nelere önem vermemiz gerektiğini gösterir. Neko Kafe’de çalışmaya başlayan Nagore de hayatının alt üst olduğunu düşündüğü sırada tam 7 kediyle bir arada yaşamaya başlar. Ve hayatı bir daha asla eskisi gibi olmayacak kadar değişir. Hayata yeniden başlamanın, koşullara uyum sağlayabilmenin ve mutluluğu bulabilmenin yollarını keşfedeceğiniz keyifle okunan bir hikâye. Anna Sólyom’un yazdığı, Ezgi Şayan’ın dilimize çevirdiği Neko Kafe Athica Yayınları’ndan çıktı.