Haftanın Kitapları

BAREM KANUNU
(Melih Cevdet Anday)
Edebi hayatına 1936’da Varlık’ta yayımlanan “Ukde” şiiriyle başlayan Melih Cevdet Anday'ın ismi, Orhan Veli ve Oktay Rifat ile Garip akımının öncüleri arasına yazılır. Ancak Anday'ın, edebiyatımıza en az dizeleri kadar değerli bir mirası daha var: Büyük romanları... Anday’ın bir mektubundan izi sürülerek arşivlerden gün yüzüne çıkan Barem Kanunun, 77 yıl sonra ilk kez kitaplaştı. 77 yıl boyunca basıldığı gazete sayfasının dışına çıkmayan, hatta varlığından kimsenin haberdar olmadığı 1946 tarihli Barem Kanunu, Melih Cevdet Anday’ın edebî biyografisini sıfırlayarak yeni bir tarih başlatıyor. Eyüp Tosun tarafından gün yüzüne çıkarılan kitap Evereset Yayınları'ndan çıktı.