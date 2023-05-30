Haftanın Kitapları

7 MEHMET: HİKAYELER, ÜRÜNLER, TARİFLER
(Mehmet Akdağ - Sinan Hamamsarılar)
Gourmand World Cookbook Awards (Gourmand Dünya Yemek Kitabı Ödülleri)'nde dünyanın en iyi restoran/yemek kitabı kategorisinde dünya birincisi ol olan '7 Mehmet: Hikayeler, Ürünler, Tarifler' Alfa Yayınları tarafında okurlarla buluşturuldu. 7 Mehmet Restoranı'nın üçüncü kuşak temsilcisi Mehmet Akdağ’ın anlattığı ve Sinan Hamamsarılar’ın yazdığı kitap öğretici, lezzetli, ilham verici... Dillere destan Sezen Pilavı, oğlak köftesi, kabak tatlısı, bademli gridası, tandırı… Antalya’nın ve hatta Türkiye’nin simgesi haline gelen 7 Mehmet’in hikâyesini, ürünlerini ve sır gibi saklanan tariflerini bu kitapta bulabilirsiniz.