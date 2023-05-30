Haftanın Kitapları

KERR

(Tayfun Pirselimoğlu)



Cezmi Kara, babasını defnetmek için uzun yıllar sonra çocukluğunun geçtiği kente gelir. Tam tüm işlerini bitirmiş İstanbul’a dönecekken tren garında işlenen bir cinayete şahit olur. Gitmekten vazgeçer, daha doğrusu yaşananlar gitmemesi için tüm ortamı yaratır. Kendini hiçbir şekilde anlayamadığı birtakım olayların ortasında bulur ve hikâye başlar.

Tayfun Pirselimoğlu, İletişim Yayınları'ndan çıkan kitabı 'Kerr’de sırlarla örülü bir atmosfer yaratırken bir taraftan da memleketin faili meçhullerle, katliamlarla, haksızlıklarla dolu geçmişi üzerine düşündürüyor.