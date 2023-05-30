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Haftanın Kitapları

Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da onlarca kitap okurla buluştu. İşte sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...

Giriş: 30.05.2023 - 10:36 | Güncelleme: ABONE OL
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  • KERR
    (Tayfun Pirselimoğlu)

    Cezmi Kara, babasını defnetmek için uzun yıllar sonra çocukluğunun geçtiği kente gelir. Tam tüm işlerini bitirmiş İstanbul’a dönecekken tren garında işlenen bir cinayete şahit olur. Gitmekten vazgeçer, daha doğrusu yaşananlar gitmemesi için tüm ortamı yaratır. Kendini hiçbir şekilde anlayamadığı birtakım olayların ortasında bulur ve hikâye başlar.
    Tayfun Pirselimoğlu, İletişim Yayınları'ndan çıkan kitabı 'Kerr’de sırlarla örülü bir atmosfer yaratırken bir taraftan da memleketin faili meçhullerle, katliamlarla, haksızlıklarla dolu geçmişi üzerine düşündürüyor.

  • 7 MEHMET: HİKAYELER, ÜRÜNLER, TARİFLER
    (Mehmet Akdağ - Sinan Hamamsarılar)

    Gourmand World Cookbook Awards (Gourmand Dünya Yemek Kitabı Ödülleri)'nde dünyanın en iyi restoran/yemek kitabı kategorisinde dünya birincisi ol olan '7 Mehmet: Hikayeler, Ürünler, Tarifler' Alfa Yayınları tarafında okurlarla buluşturuldu. 7 Mehmet Restoranı'nın üçüncü kuşak temsilcisi Mehmet Akdağ’ın anlattığı ve Sinan Hamamsarılar’ın yazdığı kitap  öğretici, lezzetli, ilham verici... Dillere destan Sezen Pilavı, oğlak köftesi, kabak tatlısı, bademli gridası, tandırı… Antalya’nın ve hatta Türkiye’nin simgesi haline gelen 7 Mehmet’in hikâyesini, ürünlerini ve sır gibi saklanan tariflerini bu kitapta bulabilirsiniz.

  • UYKU KRALLIĞI
    (Kerem Eksen)

    Kerem Eksen’in ilk kez 2017’de okurla buluşmuş olan ikinci romanı 'Uyku Krallığı', “Biz buraya nasıl geldik?” sorusunun peşinde çıkılan bir arayışın kâh komik kâh hüzünlü hikâyesi; edebiyatımızdan son yıllarda çıkmış en derinlikli romanlardan biri. Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan kitapta, gençlik düşlerinden uzak düşmüş tarihçi Fikret bir pazar günü evinde hasta yatıyor. İstanbul’un birçok mahallesi ve ülkenin birçok şehri isyanların ateşiyle kasıp kavrulurken, Fikret geçmişin hayaletlerinin arasında buluyor kendini...

  • YAŞAMIN KODU
    (Walter Isaacson)

    Biyolojide bir devrim yaşanıyor. Olağanüstü bir teknoloji artık hastalıkları daha kolay tedavi etmemizi, virüsleri yok etmemizi ve daha sağlıklı bebeklerin doğmasını sağlayacak. Devrimin kalbinde ise 2020’de Nobel’e layık görülen Jennifer Doudna ile arkadaşları var. Walter Isaacson’un Domingo Yayınevi'nden çıkan yeni kitabının kahramanları onlar. Doudna’nın hayat öyküsü, doğanın en derin mucizeleri arasında dolanıp, yaşamın kaynağından türümüzün geleceğine dek uzanan, büyüleyici bir macera...

  • AKSİ GİBİ
    (Pınar Öğünç)

    Pınar Öğünç’ün “Aksi Gibi” adlı öykü kitabı, yeni baskısıyla tekrar okur karşısına çıkıyor. Öykülerinden birinin kahramanı gibi sanki Öğünç’ün de bir gözü yerinden çıkmış, sokaklarda tek başına geziniyor. Gerçeğin içindeki gerçeküstünü, gündelik olanı saran politik örtüyü, zamanın ruhunu açık eden anları biriktiriyor. Yalın ve sürükleyici, hem sakin hem öfkeli, bazen de muzip bir dille sıradan görünenin derinlerine çağırıyor. Aksi Gibi, edebiyatla zenginleştirdiği gazeteciliğinden tanıdığımız Öğünç’ün öykü okuruyla tanıştığı, devamı yıllar içinde gelecek buluşmaların ilki. Kolektif Kitap, yazarın diğer kitaplarını da okurla buluşturacak. 

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