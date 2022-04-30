Haftanın Kitapları

ÇÜRÜME

(Emre Timur)

Dünyaya çürümek için değil, yaşamak için geldiğimizi hatırlatmak ve edebiyat dünyasına yeni bir soluk getirmek üzere kaleme alınan Emre Timur’un “Çürüme” adlı romanı, İnkılâp Kitabevi etiketiyle okurlarıyla buluştu. Yaşadığı çağa ve bu çağın insanlarına dünyanın sonu gözüyle bakan “Çürüme”, bizi bize anlatırken, giderek kararan yüreklere ayna tutmak için betimlemelerden ve sanatın etkileyici dilinden yararlanıyor.