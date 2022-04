Haftanın Kitapları

DÜNYA HARİKALARI

(Daniela Celli)

Daniela Celli tarafından kaleme alınan ve illüstrasyonları Giulia Lombardo tarafından çizilen Wonders of the World kitabı, Buşra Kaya çevirisiyle Dünya Harikaları başlığıyla İnkılâp Kitabevi etiketiyle raflarda yerini aldı. Celli kitapta; dünyanın her yerinden 31 olağanüstü anıtı tanıtıyor. Atlas niteliğinde okurlarıyla buluşan kitap, hikayelerini anlattığı ülkelerin dillerinde selamlamayla başlıyor. 31 olağanüstü anıtın hikayelerini okurken, bir ülkeden diğerine yolculuk yapmayı, onlarla ilgili efsaneleri ve ilginç gerçekleri öğretmeyi vadediyor. A