Haftanın Kitapları

YENİ ŞEF: BÜROKRATİK TUTUCULUK VE LİDERLİK

(Niklas Luhmann)

VakıfBank Kültür Yayınları, Alman hukuk sosyoloğu ve hukuk kuramcısı Niklas Luhmann’ın yazdığı “Yeni Şef: Bürokratik Tutuculuk ve Liderlik” adlı eserini okurla buluşturdu. Kitapta, iş yaşamında yazılı ve yazılı olmayan kurallar, çalışanlar arasındaki gruplaşmalar ve rekabet gibi meselelere değiniliyor. M. Şahin Garipbaş’ın çevirisiyle Türkçeye kazandırılan eser, sadece sosyologların değil çalışanların ve yöneticilerin de merak ettiği konular arasında bulunan iş yaşamında kurulan sosyal ilişkileri mercek altına alıyor.