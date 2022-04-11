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Haftanın Kitapları

Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da onlarca kitap okurla buluştu. İşte sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...

11.04.2022 - 11:48 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT

  •  DÜNYA HARİKALARI
    (Daniela Celli)

     

    Daniela Celli tarafından kaleme alınan ve illüstrasyonları Giulia Lombardo tarafından çizilen Wonders of the World kitabı, Buşra Kaya çevirisiyle Dünya Harikaları başlığıyla İnkılâp Kitabevi etiketiyle raflarda yerini aldı. Celli kitapta; dünyanın her yerinden 31 olağanüstü anıtı tanıtıyor. Atlas niteliğinde okurlarıyla buluşan kitap, hikayelerini anlattığı ülkelerin dillerinde selamlamayla başlıyor. 31 olağanüstü anıtın hikayelerini okurken, bir ülkeden diğerine yolculuk yapmayı, onlarla ilgili efsaneleri ve ilginç gerçekleri öğretmeyi vadediyor. A

  • YENİ ŞEF: BÜROKRATİK TUTUCULUK VE LİDERLİK
    (Niklas Luhmann)

    VakıfBank Kültür Yayınları, Alman hukuk sosyoloğu ve hukuk kuramcısı Niklas Luhmann’ın yazdığı “Yeni Şef: Bürokratik Tutuculuk ve Liderlik” adlı eserini okurla buluşturdu. Kitapta, iş yaşamında yazılı ve yazılı olmayan kurallar, çalışanlar arasındaki gruplaşmalar ve rekabet gibi meselelere değiniliyor. M. Şahin Garipbaş’ın çevirisiyle Türkçeye kazandırılan eser, sadece sosyologların değil çalışanların ve yöneticilerin de merak ettiği konular arasında bulunan iş yaşamında kurulan sosyal ilişkileri mercek altına alıyor.

  • KONUŞAN KADINLAR
    (Miriam Toews)

    Kanadalı yazar Miriam Toews’un şoke edici, dokunaklı romanı Konuşan Kadınlar, Bolivya’da dış dünyaya son derece kapalı bir yaşam süren bir kolonide yaşanan dehşet verici gerçek bir olaya dayanıyor. Güçlü kaleminin ucunda gerçeği kurguyla, acıyı mizahla zarif bir şekilde harmanlayan Miriam Toews’un dünyada da çok ses getiren Konuşan Kadınlar romanı, Türkiye’de Kafka Kitap logosuyla yayımlandı.

  • MISIR ÇARŞISI'NI DÜŞÜNMEK
    (Sıla Durhan-Yekta Özgüven)

    İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün yeni kitabı Mısır Çarşısı’nı Düşünmek: Mekânsal Pratikler, Özneler, Gündelik Yaşam yayımlandı. Sıla Durhan ve Yekta Özgüven’in kaleme aldığı kitap Eminönü’nün simgelerinden Mısır Çarşısı’nı kapsamlı bir araştırmayla ele alıyor. Mısır Çarşısı’nın çevresi ile birlikte geçirdiği değişime odaklanan kitap, okuyucuya bu dönüşümün tarihsel izlerini, mekândaki, düşüncelerdeki ve pratiklerdeki tezahürlerini sunuyor.

  • MEFKURE
    (Abdurrahman Hâmid Bilimer)

    Döneminin önemli şairlerinden biri olmaya namzet bir isim olan Abdurrahman Hâmid Bilimer’in vatan sevgisiyle yoğurulmuş şiirleri, yıllar sonra gün yüzüne çıktı. Kitaba ismini veren şiir “Mefkûre”, yazıldığı dönem açısından da ayrı bir önem taşıyor. Yeni Türkiye’nin vatan tanımına uygun “Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir” görüşü “Mefkûre” şiiriyle şairin dizelerinde vücut bulmuş. İstiklal Marşı’nın seçildiği yarışmada da yer alan şiir, Bilimer Ailesi’nin genç kuşak temsilcileri bu kitabı yayımlamaya karar verene kadar sandıkta saklı kalmış.

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