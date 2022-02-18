Haftanın Kitapları

Ben Halkım'da Nadia Urbinati, popülizmin, lider ile liderin "iyi" ya da "doğru" insanlar olarak tanımladığı kişiler arasındaki doğrudan ilişkiye dayanan yeni bir temsilî hükümet biçimi olarak görülmesi gerektiğini savunuyor.Teorik analizleri, siyasi düşünce tarihini ve güncel olayları bir araya getiren Ben Halkım, popülizmi ve onun demokrasiyle olan ilişkisini özgün ve aydınlatıcı bir biçimde irdeliyor.

Bihter Sabanoğlu’nun ilk romanı Şüpheli Şeylerin Keşfi, Edisyon Kitap etiketiyle raflarda yerini aldı. Kitap, birbirini hiç görmeden beraber büyümüş iki insanı, 29 gün çeken bir şubat ayı boyunca İstanbul’un tarihi mekânlarında takip ediyor. “İstanbul’un tarihi mekânları benim için nefes alıp veren, içinde yaşayan insanların günlük hayatını doğrudan şekillendiren yerler” diyen Bihter Sabanoğlu, kitapta ele alınan hikâyeye ilişkin şunları söylüyor: "Bu, derinliğine dayanamayanların onu mütemadiyen sığlaştırmaya çalıştığı bir kentte, binlerce yıllık bir tarih içinde kaybolan geçmişlerinin izini bulmaya çabalayan insanların öyküsü.”

Yazar Atıl Ünal, ilk romanı “NE?” ile sizi, gerçekleşmesi muhtemel bütün olasılıkları keşfetmeye, bakı’lar yaratmaya çağırıyor. Romanın ana kahramanı ile bir yolculuğa çıkan yazar gerçekleşmesi muhtemel bütün olasılıklardan sadece birinde yer alan Elif’in, günümüz İstanbul’unda geçen hikayesini ele alıyor. The Kitap Yayınları etiketiyle yayımlanan “NE?” okuyucuyla buluşmak için raflarda yerini aldı.

Yeni kurulan Cumhuriyet’in diplomata ihtiyacı vardı ve İsmet İnönü’nün deyişiyle “İstasyon’a gider; İstanbul’dan gelenler arasında kim kravatlıysa, … hariciye memuru” yapılırdı. Yurtdışında eğitim görmüş, yabancı diller bilen Yahya Kemal diplomat adaylarının başta gelenlerdendi. Berksan Gülsoy, H2O Kitap'tan çıkan eserinde, bir ilki gerçekleştirerek Yahya Kemal’in diplomat yıllarını inceliyor ve bu dönemin onun şairliğine etkilerini araştırırken dolaylı olarak Cumhuriyet’in kuruluş yılları ve ilk dönemi için de tarihi bir panorama sunuyor.

Kafka Kitap’ın, dünya edebiyatında iz bırakan yazarların Türkiye’de daha önce basılmamış önemli eserlerinden oluşan yepyeni serisi Babil Ekspres, Tuhaf Kuş’un Görüldüğü Gece ile yola çıktı. Bugüne dek okuduğumuz H. G. Wells yapıtlarından bariz bir biçimde ayrılan Tuhaf Kuş’un Görüldüğü Gece, yazarının olanca dehâsı, mizahı ve dikte edilmiş doğruları sorgulama cesaretiyle ilk kez Türkçe’de okurlarla buluşuyor.

Antik Yunan felsefesinin kurucularından Ksenophanes'in öğretileri, okuru doğru bilgi, deneyim, Tanrı ve insan kavramları üzerine kafa yormaya, dolayısıyla günümüz sorunlarını bilinçli bir şekilde irdelemeye teşvik ediyor. Can Yayınları'ndan çıkan kitap MÖ 6. yüzyılda yaşayan Ksenophanes'in hayatı ve düşünceleriyle ilgili antik literatürdeki en eski kaynaklar olan fragmanlarının Eski Yunanca ve Latinceden yapılmış çevirisini ve analizini içeriyor.

Bilgi ve uzmanlık, insanları önyargılarına hapsederek yanlış düşüncelerin kök salmasına neden olabiliyor. David Robson’ın sözünü ettiği “zekâ tuzağı” tam da bu. Robson’ın, bir yandan zekâsına çok güvendiğimiz insanların nasıl ve neden mantıksız kararlar alabildiklerini irdeleyip, bir yandan da bizlere benzer tuzaklardan kaçınmak için basit ve uygulanabilir yöntemler sunduğu kitabı 'Zeka Tuzağı’ Ezgi Başer'in çevirisiyle Domingo Yayınevi'nde çıktı.

Joshua Foer’ın bir klasik olmaya aday, çoksatan kitabı Einstein ile Ay Yürüyüşü: Her Şeyi Hatırlama Sanatı ve Bilimi, Epsilon logolu ve yeni kapak tasarımlı baskısıyla okurlarla buluştu. Foer’ın kronik unutkan bir gazeteciden ABD Bellek Şampiyonu olmasına giden yolculuğun öyküsüyle Einstein ile Ay Yürüyüşü, yaşamımızın tüm yönleri üzerinde belleğimizin uçsuz bucaksız ve gizli etkisini irdeliyor.

Bir kadının hayatında yaşadığı günlük problemlerini, serzenişlerini, evliliğiyle ilgili sorunlarını samimi bir dille aktaran 'Boyun Devrilsin Murtaza', İnkılap Yayınevi'nden çıktı. Özlem Binel kitapta kadınların genel ruh haline ve günlük problemlerine geniş bir perspektiften bakarak güldürü öğeleri ile hem okuyucusunu eğlendiriyor hem de okurken karakterin başından geçenleri sorgulamasına olanak sağlıyor.

BEN HALKIM

(Nadia Urbinati)

Ben Halkım'da Nadia Urbinati, popülizmin, lider ile liderin "iyi" ya da "doğru" insanlar olarak tanımladığı kişiler arasındaki doğrudan ilişkiye dayanan yeni bir temsilî hükümet biçimi olarak görülmesi gerektiğini savunuyor.Teorik analizleri, siyasi düşünce tarihini ve güncel olayları bir araya getiren Ben Halkım, popülizmi ve onun demokrasiyle olan ilişkisini özgün ve aydınlatıcı bir biçimde irdeliyor.

*



ŞÜPHELİ ŞEYLERİN KEŞFİ

(Bihter Sabanoğlu)



Bihter Sabanoğlu’nun ilk romanı Şüpheli Şeylerin Keşfi, Edisyon Kitap etiketiyle raflarda yerini aldı. Kitap, birbirini hiç görmeden beraber büyümüş iki insanı, 29 gün çeken bir şubat ayı boyunca İstanbul’un tarihi mekânlarında takip ediyor. “İstanbul’un tarihi mekânları benim için nefes alıp veren, içinde yaşayan insanların günlük hayatını doğrudan şekillendiren yerler” diyen Bihter Sabanoğlu, kitapta ele alınan hikâyeye ilişkin şunları söylüyor: "Bu, derinliğine dayanamayanların onu mütemadiyen sığlaştırmaya çalıştığı bir kentte, binlerce yıllık bir tarih içinde kaybolan geçmişlerinin izini bulmaya çabalayan insanların öyküsü.”

*



BOYUN DEVRİLSİN MURTAZA

(Özlem Binel)

Bir kadının hayatında yaşadığı günlük problemlerini, serzenişlerini, evliliğiyle ilgili sorunlarını samimi bir dille aktaran 'Boyun Devrilsin Murtaza', İnkılap Yayınevi'nden çıktı. Özlem Binel kitapta kadınların genel ruh haline ve günlük problemlerine geniş bir perspektiften bakarak güldürü öğeleri ile hem okuyucusunu eğlendiriyor hem de okurken karakterin başından geçenleri sorgulamasına olanak sağlıyor.



*



ZEKA TUZAĞI

(David Robson)



Bilgi ve uzmanlık, insanları önyargılarına hapsederek yanlış düşüncelerin kök salmasına neden olabiliyor. David Robson’ın sözünü ettiği “zekâ tuzağı” tam da bu. Robson’ın, bir yandan zekâsına çok güvendiğimiz insanların nasıl ve neden mantıksız kararlar alabildiklerini irdeleyip, bir yandan da bizlere benzer tuzaklardan kaçınmak için basit ve uygulanabilir yöntemler sunduğu kitabı 'Zeka Tuzağı’ Ezgi Başer'in çevirisiyle Domingo Yayınevi'nde çıktı.



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EINSTEIN İLE AY YÜRÜYÜŞÜ: HER ŞEYİ HATIRLAMA SANATI VE BİLİMİ

(Joshua Foer)

Joshua Foer’ın bir klasik olmaya aday, çoksatan kitabı Einstein ile Ay Yürüyüşü: Her Şeyi Hatırlama Sanatı ve Bilimi, Epsilon logolu ve yeni kapak tasarımlı baskısıyla okurlarla buluştu. Foer’ın kronik unutkan bir gazeteciden ABD Bellek Şampiyonu olmasına giden yolculuğun öyküsüyle Einstein ile Ay Yürüyüşü, yaşamımızın tüm yönleri üzerinde belleğimizin uçsuz bucaksız ve gizli etkisini irdeliyor.



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FRAGMANLAR-BİR VEYA TANRI ÜZERİNE

(Ksenophanes)

Antik Yunan felsefesinin kurucularından Ksenophanes'in öğretileri, okuru doğru bilgi, deneyim, Tanrı ve insan kavramları üzerine kafa yormaya, dolayısıyla günümüz sorunlarını bilinçli bir şekilde irdelemeye teşvik ediyor. Can Yayınları'ndan çıkan kitap MÖ 6. yüzyılda yaşayan Ksenophanes'in hayatı ve düşünceleriyle ilgili antik literatürdeki en eski kaynaklar olan fragmanlarının Eski Yunanca ve Latinceden yapılmış çevirisini ve analizini içeriyor.



*



TUHAF KUŞ'UN GÖRÜLDÜĞÜ GECE

(H. G. Wells)

Kafka Kitap’ın, dünya edebiyatında iz bırakan yazarların Türkiye’de daha önce basılmamış önemli eserlerinden oluşan yepyeni serisi Babil Ekspres, Tuhaf Kuş’un Görüldüğü Gece ile yola çıktı. Bugüne dek okuduğumuz H. G. Wells yapıtlarından bariz bir biçimde ayrılan Tuhaf Kuş’un Görüldüğü Gece, yazarının olanca dehâsı, mizahı ve dikte edilmiş doğruları sorgulama cesaretiyle ilk kez Türkçe’de okurlarla buluşuyor.



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DİPLOMAT ŞAİR-YAHYA KEMAL'İN ELÇİLİK YILLARI

(Berksan Gülsoy)



Yeni kurulan Cumhuriyet’in diplomata ihtiyacı vardı ve İsmet İnönü’nün deyişiyle “İstasyon’a gider; İstanbul’dan gelenler arasında kim kravatlıysa, … hariciye memuru” yapılırdı. Yurtdışında eğitim görmüş, yabancı diller bilen Yahya Kemal diplomat adaylarının başta gelenlerdendi. Berksan Gülsoy, H2O Kitap'tan çıkan eserinde, bir ilki gerçekleştirerek Yahya Kemal’in diplomat yıllarını inceliyor ve bu dönemin onun şairliğine etkilerini araştırırken dolaylı olarak Cumhuriyet’in kuruluş yılları ve ilk dönemi için de tarihi bir panorama sunuyor.

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NE?

(Atıl Ünal)



Yazar Atıl Ünal, ilk romanı “NE?” ile sizi, gerçekleşmesi muhtemel bütün olasılıkları keşfetmeye, bakı’lar yaratmaya çağırıyor. Romanın ana kahramanı ile bir yolculuğa çıkan yazar gerçekleşmesi muhtemel bütün olasılıklardan sadece birinde yer alan Elif’in, günümüz İstanbul’unda geçen hikayesini ele alıyor. The Kitap Yayınları etiketiyle yayımlanan “NE?” okuyucuyla buluşmak için raflarda yerini aldı.