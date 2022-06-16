Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için son gelişmeleri ve haftalık tabloyu paylaştı. Açıklanan tabloya göre, 6 - 12 Haziran arasında, 7 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 20 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 7 bin 241 oldu.

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