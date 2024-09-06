Gerçek suçlarla dolu senaryolar içeren eski film önerileri neler?
Geçmişten günümüze sinema dünyasına damga vurmuş senaryoları ve oyunculuklarıyla adeta birer başyapıt olmuş 10 gerçek suçlara dayanan filmi sizler için derledik. İşte sizin için seçtiklerimiz...
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İzleyeceğiniz zaman, sizi geçmişte yaşanmış olaylara tanıklık ettirecek, aksiyon ve oyuncu kalitesinin eşsiz bir sinema keyfi sunacağı, gerçek suç senaryoları ile oluşturulmuş 10 aksiyon dolu film sizlerle...
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1. CITY OF GOD (TANRI KENT - 2002)
Bu film, fotoğrafçı Wilson Rodriguez'in başından geçen bazı olaylara dayanıyor. Film Rio de Janeiro'da geçiyor ve yerel banliyölerden birinde organize suçun büyümesini takip ediyor. 1960'lardan 1980'lere kadar uzanan bir zaman dilimini kapsıyor. Soygun yapan, öldüren ve uyuşturucu satan bir suç çetesini takip ediyor.
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2. MEMORIES OF MURDER (CİNAYET GÜNLÜĞÜ - 2003)
1980'lerin sonunda Güney Kore'de geçen bu gerçek suç filmi, tecavüz ve cinayet içeren ciddi suçları çözmeye çalışan Dedektif Park ve Dedektif Seo'nun hikayesini anlatıyor. İki karakter, bu filmin komedi unsurlarıyla birçok izleyiciye hitap ediyor ve bu da onu izlemek için benzersiz ve ilgi çekici bir gerilim filmi haline getiriyor.
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3. DOG DAY AFTERNOON (KÖPEKLERİN GÜNÜ - 1975)
Brooklyn'deki bir bankanın 1972 yılında soyulmasının ardından, daha sonra bu filme ilham kaynağı olacak bir LIFE dergisi makalesi yazıldı. Film, soygunun gerçekleşmesinden kısa bir süre sonra, 1975 yılında gösterime girdi. Bir banka soygununun ters gitmesi ve Sonny, Sal ve Stevie'nin kasada sadece 1.000 dolardan biraz fazla para bulmalarının ardından, kaçırma ve taleplerle dolu korkunç bir öğleden sonra başlar. Efsanevi oyuncu Al Pacino'nun başrolde olduğu bu film, gerçek suç hayranlarının mutlaka izlemesi gereken bir yapım.
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4. THE WOLF OF WALL STREET (PARA AVCISI - 2013)
Leonardo DiCaprio'nun başrolünü oynadığı bu film, 2013 yılında gösterime girdiğinde sinemalarda büyük ilgi görmüştü. Film, dolandırıcılık ve borsayla ilgili diğer suçlardan suçlu bulunduktan sonra 22 ay hapis yatan Jordan Belfort'un hikayesine dayanıyor. Jordan Belfort borsaya girdikten kısa bir süre sonra bu sektörde sıklıkla hüküm süren tipik açgözlülük kültürünü öğrenir. Satış taktiklerinde agresif olan ve asıl amacının kendisine para kazandırmak olduğu düşüncesiyle hareket eden Belfort, kısa süre içinde suç ve dolandırıcılık faaliyetlerinden büyük miktarlarda para kazanır.
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5. PUBLIC ENEMIES (HALK DÜŞMANLARI - 2009)
Aşk, suç ve dostluk üzerine trajik bir öykü olan film, gerçek suç filmlerini sevenlerin favorisi. John Dillinger ve Billie Frechette arasındaki çekişme, hapishanedeki ve hapishane dışındaki dostluklar ile amansız FBI takibi bu filmi herkes için ilginç bir hale getiriyor.
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6. BONNIE AND CLYDE (1967)
Amerika'da Büyük Buhran yıllarında yaşanan olaylara dayanan bir başka gerçek suç filmi olan Bonnie Parker ve Clyde Barrow, çeteleriyle birlikte kırsal kesimdeki benzin istasyonlarını ve küçük dükkanları bir dizi soygunla rahatsız etmiştir. Sadece hırsızlık yapmakla kalmamışlar, aynı zamanda toplam dokuz polisin ve çok sayıda sivilin öldürülmesinden de sorumlu olmuşlardır. Bonnie, garson olarak çalışmaktan sıkıldığı için Clyde'a katılır. 1967 yapımı film, bu genç çiftin ve giderek daha şiddetli ve ciddi hale gelen düzenli soygunlar yapan bir çetenin hikayesini anlatıyor.
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7. THE ICEMAN (KATİL - 2021)
Richard Kuklinski'nin hikayesi, gerçek suçlar hakkında okumayı seven herkes için oldukça ilgi çekici bir hikayedir. Kendisine “Buz Adam” lakabı, işlediği suçları gizlemek için kullandığı yöntem nedeniyle takılmıştı: kurbanların cesetlerini dondurarak ölüm zamanının bilinmesini zorlaştırıyordu. Kuklinski, işlediği suçlarla ilgili olarak kendisine karşı bir şey söyleyebilecek herkesi öldürmenin yanı sıra uyuşturucu, silah ve pornografiyle de yoğun bir şekilde ilgileniyordu. Ailesinden sakladığı büyük sırları olan Kuklinski'yi adalete teslim etmeye çalışan kolluk kuvvetleriyle ilgili film, gerçek bir hikayeye dayanıyor.
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8. SAVAGE GRACE (VAHŞİ ZARAFET - 2007)
Biraz farklı bir gerçek suç filmi olan bu hikaye, zengin bir malikanenin varisi ile evli ve farklı bir karakter olan Barbara Daly Baekeland'ı anlatıyor. 1946'da doğan oğulları Antony'ye şizofreni teşhisi konmuştur. Antony, filmde Julianne Moore tarafından canlandırılan Barbara için pek çok sorunun kaynağı haline gelmiştir. Birbiri ardına sorunlarla yüzleşen bir anne ve oğulun sürükleyici öyküsü anlatan bir film.
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9. IN COLD BLOOD (SOĞUKKANLILIKLA - 1967)
Bir gerilim filmi izleyeceğinizi belli eden başlığıyla bu film, Truman Capote'nin 1966 tarihli aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Film, 1959 yılında Kansas'ta işlenen dört cinayetin hikâyesini anlatıyor. Richard Hickock ve Perry Smith bir soygun girişiminde bulunurlar ancak değerli bir şey bulamazlar. Soygun mahallinde tanık bırakmak istemedikleri için dört cinayet işlerler ve polisten kaçmaya başlarlar.
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10. SNOWTOWN (KAR KASABASI - 2011)
Avustralya tarihinin en uzun ve en kötü şöhretli davalarından biri olan Snowtown cinayetleri davası bu filme ilham kaynağı olmuştur. Hikâyenin baş suçluları John Bunting ve Robert Wagner toplam 12 cinayet işlemişlerdir. Homofobi, uyuşturucu ve şiddet içeren bir hikaye olan bu 2011 Avustralya yapımı gerçek suç filmi, biyografik gerilim filmlerinden hoşlanan herkesin izlemesi gereken bir yapımdır.
Kaynak: Thefactsite