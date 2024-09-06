6. BONNIE AND CLYDE (1967)

Amerika'da Büyük Buhran yıllarında yaşanan olaylara dayanan bir başka gerçek suç filmi olan Bonnie Parker ve Clyde Barrow, çeteleriyle birlikte kırsal kesimdeki benzin istasyonlarını ve küçük dükkanları bir dizi soygunla rahatsız etmiştir. Sadece hırsızlık yapmakla kalmamışlar, aynı zamanda toplam dokuz polisin ve çok sayıda sivilin öldürülmesinden de sorumlu olmuşlardır. Bonnie, garson olarak çalışmaktan sıkıldığı için Clyde'a katılır. 1967 yapımı film, bu genç çiftin ve giderek daha şiddetli ve ciddi hale gelen düzenli soygunlar yapan bir çetenin hikayesini anlatıyor.