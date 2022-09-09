Hafta Sonu havası ve Eylül görünümü

Türkiye bu yaz mevsimini rüzgarlı geçirdi. Yaşadığımız son 3 aylık hava verilere bakınca Haziran-Ağustos dönemini Marmara’da, Ege’de ve İç Anadolu ile Batı Karadeniz’de “çok rüzgarlı” bitirdik. Marmara bu rüzgarlar (ve kuzeybatıdan sokulan serin oluklar ile) yazı bunaltıcılık seviyesi nispeten düşük yaşadı ama İstanbul’da yaz bitmesin, yetmedi diyenler de var.

Eylül’ün bu günleri İstanbul’da güneş altında yaz sürüyor, bu hafta sonu Marmara genelinde sıcaklıklar 28 ila 32°C’lere ve yükseliyor. Güneşli geçecek hafta sonunun ardından gelecek hafta ise yeniden 22-23°C’lere iniyoruz. Bu sıcaklık dalgalanması Eylül’ün 3. haftası da sürebilir. Yani 17-18 Eylül gibi hava yeniden 30 derecelere yaklaşabilir, en azından şu an tahmin modellerinde bu senaryo görünüyor.

İzmir hafta sonu 35°C ve güneş altında bunaltıcı bir sıcaklık olacak, Akdeniz sahilleri ve Güneydoğu benzer şekilde. 40°C hissedilen sıcaklıklar ile Eylül ayını neredeyse ortalıyor.

Hafta sonu Türkiye’nin dört bir köşesinde güneşli havanın tadını çıkartmalı, pazartesi ve salı kuzey bölgelerde yeniden (Marmara ve Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeyi) serinliyor hatta biraz üşüyoruz. Ancak Eylül bitmeden yaz sıcakları birkaç günlüğüne de olsa kapımızı çalacak gibi duruyor.

İyi hafta sonları.