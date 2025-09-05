Hafta sonu hava nasıl olacak? 6-7 Eylül Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce hafta sonuna ilişkin hava durumu raporu duyuruldu. Meteoroloji'den bazı illerimiz için yağış uyarısı geldi. Yağışların Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege'de ise kuvvetli poyraz etkisini sürdürecek. Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı var. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? 6-7 Eylül Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava durumu raporu yayınlandı. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege'nin iç kesimleri, Adana ve Mersin çevreleri ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Hafta sonu plan yapacak olan vatandaşlar il il hava durumu hava durumunu merak ediyor. İşte, 6-7 Eylül hava durumu
METEOROLOJİ'DEN UYARILAR! SAĞANAK YAĞMUR, FIRTINA, TOZ TAŞINIMI VE SICAK HAVA
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege'nin iç kesimleri, Adana ve Mersin çevreleri ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege'de ise kuvvetli poyraz etkisini sürdürecek. Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Adana, Rize ve Bingöl çevreleri ile Artvin'in ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, yurdun iç ve batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL HAVA DURUMU 6 EYLÜL CUMARTESİ: 24°19°
İSTANBUL HAVA DURUMU 7 EYLÜL PAZAR: 26°19°
ANKARA HAVA DURUMU 6 EYLÜL CUMARTESİ: 28°17°
ANKARA HAVA DURUMU 7 EYLÜL PAZAR: 28°16°
İZMİR HAVA DURUMU 6 EYLÜL CUMARTESİ: 33°24°
İZMİR HAVA DURUMU 7 EYLÜL PAZAR: 32°24°