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        Haberler Bilgi Yaşam Hafta sonu hava nasıl olacak? 21 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu raporu nasıl?

        Hafta sonu hava nasıl olacak? 21 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu raporu nasıl?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi. Kuvvetli yağışların özellikle akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Peki hafta sonu hava nasıl olacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 15:37 Güncelleme: 20.12.2024 - 15:40
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        • 1

          Aralık ayına girilmesiyle soğuk havalar her geçen gün etkisini artırmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre; Farklı illerde yağışın, sel ve su taşkınına sebep olabileceği belirtilerek dikkatli olunması istendi. İşte hava durumu raporu

        • 2

          21 ARALIK İSTANBUL HAVA DURUMU

          Cumartesi günü İstanbul’da hava 14 derece olacak. Sabah saatlerinde yağış olabilir.

          21 ARALIK İZMİR HAVA DURUMU

          Cumartesi günü İzmir’de hava 17 derece olacak. Sabah saatlerinde ve 16.00 -17.00 civarında yağış olabilir.

          21 ARALIK ANKARA HAVA DURUMU

          Cumartesi günü Ankara’da hava 6 derece olacak.

        • 3

          BUGÜN HAVA NASIL?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege ile Bursa, Hakkari, Şırnak çevreleri ve Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere gece saatlerinden sonra Çanakkale, İzmir ve Aydın çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

          HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

          RÜZGAR: Genellikle güneyli, kuzeydoğu kesimlerde batı ve kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

          UYARILAR

          KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların gece saatlerinden sonra İzmir, Aydın, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        • 4
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