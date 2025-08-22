Hafta sonu hava durumu 23-24 Ağustos: Bu hafta sonu hava nasıl olacak, sıcaklık kaç derece?

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülke genelinde yağışsız ve mevsim normalinin üzerinde seyreden sıcaklıkların hafta sonu da devam etmesi bekleniyor.

Yarın ülke geneli az bulutlu ve açık, pazar günü ise Karadeniz'in kıyı kesimleri yağışlı kalan kesimler açık ve güneşli geçecek. Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.