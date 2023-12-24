Altın piyasasında son durum nedir? İşte 24 Aralık Pazar altın fiyatları
Merkez Bankası'nın Aralık faiz kararını açıklamasıyla beraber altın da yükselişe geçti ve hafta sonu değerini korudu. Şimdi altın alacak birçok vatandaş, altın fiyatlarını ve altındaki son durumu merak ediyor. İşte, 24 Aralık Pazar altın tablosu ile güncel altın fiyatları...
- 1
Altın fiyatları 24 Aralık Pazar... Merkez Bankası'nın faizini açıklaması üzerine yükselişe geçen altın piyasası hareketliliğini sürdürüyor. Bugün gram altının fiyatı 1.928 TL, çeyrek altın ise 3.085 TL'den açılış yaptı. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte, güncel altın tablosu ile 24 Aralık Pazar 2023 altın fiyatları...
- 2
GRAM ALTIN FİYATI
1.928,23
1.928,59
- 3
ALTIN/ONS FİYATI
2.052,65
2.053,51
-
- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.085,17
3.153,24
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.340,67
12.574,38
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
6.151,05
6.306,48
-
- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.340,67
12.574,38
- 8
ATA ALTIN FİYATI
13.177,84
13.505,90
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.056,63
1.430,15
-
- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.812,52
1.915,22