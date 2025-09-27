Altın fiyatları 27 Eylül Cumartesi günü hem yatırımcılar hem de al sat yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın piyasasında yükseliş rüzgarı hız kesmeden devam ediyor. Dolar kuru, jeopolitik riskler, merkez bankalarının güçlü alımları ve Fed’in bağımsızlığına dair artan endişeler, altını yatırımcıların gözdesi haline getirdi. Hafta kapanışında tarihi zirvesini yineleyerek rekor kıran gram altın 5 bin 25 lira seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte merak edenler için 27 Eylül 2025 canlı ve anlık altın fiyatları alış-satış tablosu!