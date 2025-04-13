Güncel altın fiyatları 13 Nisan 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 13 Nisan 2025 Pazar verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. "Güvenli liman" varlıklardan altın, jeopolitik riskler, artan belirsizlik, ekonomilerdeki durgunluk endişesi ve ABD'nin agresif gümrük vergisi politikasının olası sonuçlarına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle yükselmeye devam ediyor. Güncel verilere göre gram altın 3 bin 959 lira seviyesinde. Peki, bugün ata, ons, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 13 Nisan 2025 Güncel altın fiyatları alış-satış tablosu…
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Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediği için değişim göstermiyor. Serbest piyasada altın fiyatları işleme kapalı olduğundan Cuma günü oluşan son fiyatlar geçerli oluyor. Cuma günü Dolardaki düşüş ve ABD ile Çin arasında tırmanan ticaret savaşının yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendirmesiyle altının ons fiyatı 3 bin 174 doları aşarak rekor tazelemişti. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 5 Nisan 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.957,69
Satış: 3.959,33
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.235,66
Satış: 3.239,57
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.332,31
Satış: 6.473,50
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 25.329,22
Satış: 25.814,83
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 25.949,00
Satış: 26.123,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 12.625,03
Satış: 12.947,01
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 25.329,22
Satış: 25.814,83
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 26.366,78
Satış: 27.033,10
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.175,62
Satış: 3.104,33
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.630,88
Satış: 3.821,33
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 64.474,00
Satış: 65.359,00
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