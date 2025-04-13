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        Haberler Bilgi Ekonomi Hafta sonu altın fiyatları 13 Nisan 2025: Altın fiyatları yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Güncel altın fiyatları 13 Nisan 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 13 Nisan 2025 Pazar verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. "Güvenli liman" varlıklardan altın, jeopolitik riskler, artan belirsizlik, ekonomilerdeki durgunluk endişesi ve ABD'nin agresif gümrük vergisi politikasının olası sonuçlarına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle yükselmeye devam ediyor. Güncel verilere göre gram altın 3 bin 959 lira seviyesinde. Peki, bugün ata, ons, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 13 Nisan 2025 Güncel altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2025 - 08:11 Güncelleme: 13.04.2025 - 10:10
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