Hafsanur Sancaktutan: Şartlar tabii ki zor

"DİNLENECEĞİM"



Final yapan dizisi 'Ya Çok Seversen' ile ilgili konuşan Sancaktutan, "Çok eğlendik, güzel bir serüven oldu benim için. İlk defa yaz işi yapmıştım. Her şey harikaydı, şimdi biraz dinleneceğim" ifadelerini kullandı.