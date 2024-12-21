Hafsanur Sancaktutan: Bu tür şeylerden hep korkmuşumdur

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Hafsanur Sancaktutan, bir davette görüntülendi.

REKLAM advertisement1 Hafsanur Sancaktutan, sevgilisi Kubilay Aka'nın Kolombiya'da olmasını değerlendirdi. Sancaktutan, "Mesafe yok, saat farkı var. Konuşuyoruz ama teknoloji var biz de kullanıyoruz. Her şey yolunda şu an" diyerek gülümsedi.

REKLAM Kubilay Aka, Cartagena'da bir kumsala sevgilisinin adını yazarak Hafsanur Sancaktutan'a romantik bir sürpriz yapmıştı. Oyuncu, hayatında henüz tamamlayamadığı çok şey olduğunu dile getirerek; "Çok fazla şey var diyebilirim aslında hayatımda tamamlayamadığım. Şu an tamamladığım henüz % 15 gibidir. Yaşım da henüz 24, küçüğüm daha. Tamamlamaya çalışacağım Allah, ömür verirse. En büyük hayalim şu an İspanyolca öğrenmek" dedi.

Hafsanur Sancaktutan, basın mensuplarının, "Telefonunuz hacklenirse ne yaparsınız?" sorusuna ise "Allah korusun, çok korkuyorum. Ben bu tür şeylerden hep korkmuşumdur. Geçenlerde tanımadığım bir numara aradı beni o yüzden numaramı değiştireceğim düşünün. Bugün bizi telefonumuz ile tehdit edenler yarın canımız ile de tehdit edebilirler. Ben korkarım böyle şeylerden" diye yanıt verdi.