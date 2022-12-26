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İsimlerin anlamı, dönem dönem çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir kökeni vardır. Hafsa isminin anlamı ve kökeni de son zamanların popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

HAFSA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Hafsa ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Hafsa isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Hafsa isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

HAFSA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Hafsa ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Koruyan, gözeten. Aslan yavrusu. Gülen, güleç.

HAFSA İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Hafsa ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Hafsa ismini koymak caizdir.

HAFSA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Hafsa ismini kullanan 5.871 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Hafsa ismini kullanan 1.469 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Hafsa ismini kullanan 365 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Hafsa ismini kullanan 160 kişi bulunmaktadır.

HAFSA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Hafsa ismindeki kişilerin doğuştan gelen bir liderlik vasfı vardır. Adeta doğal bir liderdirler. Kendine has görüş ve düşüncelere sahiptir. Diğer insanların etkisinde kalarak karar vermezler. Sorumluluk ve görev almaktan kaçınmaz. Cesur insanlardır. Ancak bazı durumlarda cesaretlerini kontrol edip hemen karar vermemeli, esnek olabilmeli ve diğer insanların düşüncelerini de dikkate almalıdırlar.